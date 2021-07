Populární slon se k silnici do Krkonoš nevrátí, vybrané peníze leží na účtu

Nadšení vystřídala tvrdá realita. Na podzim 2018 to vypadalo, že návrat oblíbeného reklamního poutače - slona, kterého dvorská zoo od silnice mezi Dvorem Králové a Trutnovem po téměř půlstoletí odstranila, bude otázkou několika týdnů. Jeho příznivce zachvátila doslova euforie.

Ani po třech letech ale nová socha zvířete na hlavním tahu do Krkonoš nestojí a není moc pravděpodobné, že se ji podaří na místo vrátit. Více jak sto tisíc korun, které lidé poslali na výrobu nového ocelového slona, zůstává ležet na transparentním účtu.

Spolek TuDů Troubím na slona se ocitl v patové situaci. Nemá dost peněz ani návrh sochy a podle všeho už ani elán dotáhnout plán do konce.

Na kontě otevřeném před téměř třemi lety je 121 tisíc korun. V té době to na výrobu slona z oceli stačilo. Po prudkém růstu cen surovin v posledních měsících však ani náhodou. Příčin, proč se projekt dostal do slepé uličky, je ale víc.

„Realizace je nemožná z několika důvodů: ceny materiálu jsou úplně jinde než tenkrát a finančně na to určitě nedosáhneme, zatím se nám nepodařilo sehnat výtvarníka, který by vytvořil návrh sochy a navíc vloni přišel covid a všechno se zastavilo,“ říká zklamaně předseda spolku Jiří Nývlt.

Není co psát, nic se neděje

Z částky, kterou dárci za pár měsíců poslali, sdružení podle něj neutratilo ani korunu. „Pokud se nám slona nepodaří vyrobit a dotáhnout to do konce, peníze vrátíme,“ naznačuje.



Dlouho se přitom zdálo, že největším úskalím bude najít vhodný pozemek. To se však povedlo.

„Trutnov nám vyšel maximálně vstříc a nabídl několik pozemků, dokonce jsme sehnali i jeden soukromý, který by byl k dispozici. V tom problém není,“ tvrdí Nývlt. Zároveň přiznává, že chybí tým lidí, který by na vrácení slona chtěl dál pracovat.

Že prvotní nadšení vyšumělo, dokládá facebooková skupina, která před třemi lety vznikla a má přes tři tisíce členů. Poslední příspěvek je starý několik měsíců. Zprvu velmi intenzivní komunikace zástupců iniciativy zcela utichla.

„Přijde mi celkem blbý od správců, že zde nejsou schopni občas napsat, jak to s obnovou vypadá. Poslední komentář je starý skoro tři čtvrtě roku. Jako by ani necítili zodpovědnost, jakou si vyhlášením sbírky na sebe vzali. Každý, kdo přispěl do sbírky nebo koupil samolepku, má právo vědět, jestli jeho peníze budou využity na to, na co byly vybrány,“ napsal v únoru jeden z členů skupiny.

Nikdo z iniciativy na něj dodnes nereagoval. Řadu měsíců jsou mimo provoz také webové stránky spolku. „Není co psát, protože se nic neděje. Víceméně je všechno zodpovězené, kdo chce, tak si informace najde. Žádné nové nejsou,“ říká člen spolku Jan Dressler.

Naposledy se nadšenci sešli v zimě. „Přišel koronavirus, plno lidí ztratilo zaměstnání, hledali nové a měli úplně jiné starosti. Kvůli opatřením se nedalo nikam chodit, nikdo s námi nechtěl mluvit,“ dodává. Kdy se opět sejdou, netuší.

Návrat podpořily tisíce podpisů

Původní plechový poutač vyrobil pro zoologickou zahradu dvorský výtvarník Luboš Zvičina v roce 1970. U silnice stál do října 2018, kdy ho safari park po výzvě Státního pozemkového úřadu odstranil. Důvodem byl zákon zakazující billboardy u dálnic a silnic I. třídy.

Demontování oblíbené sochy vyvolalo zcela nečekanou odezvu, sociální sítě zaplavily stovky vzkazů, u silnice se objevili plyšáci, lidé vzpomínali na slona.

21. října 2019

Skupina skalních příznivců založila spolek, spustila transparentní účet s cílem co nejdříve pořídit novou sochu. Původně to chtěli stihnout ještě do konce roku 2018. Nový slon měl být z oceli a se zdviženým chobotem. Internetovou petici za jeho návrat podepsaly přes tři tisíce lidí.

Na podzim 2019 neznámý autor přivezl na místo, kde poutač stál, necelé dva metry vysokého a půldruhého metru širokého slona ze dřeva. V té době už byl vyřešen problém s hledáním pozemku, měli o něm rozhodnout lidé v internetové anketě. K tomu už nedošlo, koronavirová krize přinesla úplně jiné starosti.

Plechový slon stál u hlavního tahu do východních Krkonoš 48 let. Za tu dobu několikrát změnil podobu. Šedou barvu krátkodobě doplňovaly plakáty s reklamou na zoo. Později ho začali lidé přemalovávat. Slavil třeba mistrovský titul Pardubic v roce 2010, byl v barvách Slávie a na černo ho přetřeli fanoušci vrchlabského hokeje.

Několik sezon sloužil i jako reklama na trutnovský Cirk-UFF. Luboš Zvičina během zimy 1970 kromě slona se dvěma svářeči vyrobil 18 žiraf, čtyři nosorožce a šest metrů vysoký znak zoologické zahrady. Plechová žirafa dodnes stojí u křižovatky v Horkách u Staré Paky.