Vsadili na export. Dnes je náchodské pivo známé napříč kontinenty, říká šéfka

Má pivo z Náchoda typickou chuť či vlastnosti?

Pokud toužíte po ležáku, oceníte naši jedenáctku patřící k typickým českým ležákům, které dobyly svět. Má bohatou chuť, zlatavou barvu a hustou krémovou pěnu. Když je pivo správně ošetřeno a dobře načepováno, je to geniální produkt s neuvěřitelnou pitelností. Ta je typická, žádný jiný nápoj na světě takovou nemá. Ve chvíli, kdy se zákazník rozhlédne po našem portfoliu a dá si třeba Weizenbier, který u nás nemá konkurenci a který je nezaměnitelný, ví, že pije Primátor. Stejně jako když si dá naši IPU. To jsou produkty, které nesou charakter pivního stylu, který jsme se do piva snažili co nejvíce promítnout. Mezi ně patří i naše Tchyně – jako zástupce IPL, tedy India Pale Lager. Je mixem ležáků a svrchně kvašených piv a má rovněž nezaměnitelnou chuť. Každé pivo má svůj osobitý charakter, který mu vdechl náš sládek.

Nejvzdálenějšího zákazníka máme v Chile, zajímavý objem zakázek máme také v Číně. Mezi novější destinace, které oťukáváme, patří Vietnam. Romana Jansová obchodní ředitelka pivovaru Primátor