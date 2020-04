Policejní ředitel Petřík: Budou-li řidiči riskovat, tragédiím nepředejdeme

Prioritou je stabilizovat oslabené útvary, zabránit odchodům zkušených policistů, doprava, drogy i kyberkriminalita.

„Příjemně mě překvapilo, jací tu pracují lidé. Všechna naše pracoviště se snažím navštívit, se všemi chci mluvit. Zatím jsem se setkal se samými profesionály, kteří dobře znají svou práci. A také mě příjemně překvapilo, že všichni mají zájem tu práci dělat, což je hrozně důležité,“ říká v rozhovoru pro MF DNES čtyřiapadesátiletý rodák z Hradce Králové.



V jakém stavu je krajská policie?

Ve výborné kondici, ale vždy je co zlepšovat. Nejhorší je, když si všichni myslí, že to půjde samo a nemusíte se snažit. Pak vyjde najevo, že něco nefunguje. Byl bych nerad, kdyby se něco takového stalo. Pořád se musíme zlepšovat, cvičit, trénovat a být na vše připraveni.

Co bude dělat policie se skokovým nárůstem smrtelných nehod v kraji?

Je pravda, že v roce 2018 bylo na silnicích v kraji 18 úmrtí a v roce 2019 už 48. Nárůst o 30 případů je strašlivý. My se tomu intenzivně věnujeme, pokud však nebudou řidiči dodržovat předpisy a budou i nadále zbytečně riskovat, není příliš v silách policie to ovlivnit. Není možné, aby byla policie na každé silnici, zatáčce, u každého stromu a přejezdu. Většina smrtelných nehod se stává na odlehlých komunikacích. Jsou to obrovské tragédie, když při jedné nehodě zemře celá rodina.

Jedna z nejnebezpečnějších silnic vede od Náchoda přes Jaroměř na Hradec. Letos se tam stalo už několik vážných nehod, naposledy u Náchoda na Vysokově a u České Skalice. Co se s tím dá dělat?

Hustota provozu stoupla a týká se to i této silnice, která je velice přetížená. I kvůli tomu na ní dochází k tolika dopravním nehodám. Nemalou měrou se na tom také podílí to, že auta jsou stále rychlejší, a přestože jsou bezpečnější, pokud dojde k velké nehodě, následky bývají tragické. Situaci by samozřejmě měla pomoci vyřešit vznikající dálnice na Královec.

Nějaké konkrétní kroky dopravní policie neučiní?

Policie se tam činí neustále. V nadcházejícím období plánujeme namátkové dopravně bezpečnostní akce různého rozsahu. Navíc máme speciální družstvo, které se těmto komunikacím ve zvýšené míře věnuje.

Řidiči z Polska. Je to pro vás samostatné téma? Kdo po této silnici na Náchod jezdí, tak ví, že řada polských řidičů jezdí jako blázni, nebezpečně předjíždějí, chovají se bezohledně...

Ano, je to samostatné téma. Řidiči z Polska tady přestupky opravdu páchají, a to ve stále větší míře. Od polských kolegů přitom víme, že v Polsku se tak nechovají a sotva přejedou hranice, tak předjíždějí přes plnou čáru, nedodržují rychlost.

Může se policie na tuto konkrétní skupinu zaměřit?

My můžeme řešit pouze celkový provoz, netipujeme si speciálně ani polská, rakouská nebo německá auta. To v žádném případě není možné. V případě ukládání sankcí zahraničním řidičům by bylo nutné upravit stávající platnou legislativu, což bychom přivítali.

Pokud mluvíme o Polsku, nelze nezmínit známou pervitinovou cestu. Překupníci nakoupí v lékárnách bez předpisu léky s pseudoefedrinem, které propašují do Česka, aby tu z nich ve velkém vařili pervitin. Má to řešení?

Určitě by pomohla změna polské legislativy, aby nebylo možné nakupovat ve velkém množství léky s touto látkou, ale to my jako policisté nejsme schopni ovlivnit. Při řešení problému úzce spolupracujeme s polskou policií, která je na velmi vysoké úrovni. S kolegy z Polska se snažíme už v prvopočátku odchytit dealery.

Zůstaňme ještě u drog, ale přesuňme se do Hradce Králové. Nedávno byl soud s obžalovaným mladíkem, kterému kladli za vinu, že prodával i rozdával extázi a marihuanu. Několik dávek extáze v tekuté formě dal na večírku vrstevníkovi, který později zemřel na předávkování. Drogu koupil v klubu De Noche, kde také nedávno provedla policie kvůli drogám razii. Co se děje ve městě?

Policejní akce byla běžnou činností, které děláme a i nadále namátkově dělat budeme. Nejenom po Hradci, ale po celém kraji. Drogová problematika je jednou z priorit, na kterou se hodláme zaměřit.

Odlišuje se De Noche od jiných klubů? Vy sám jste z Hradce, takže znáte zdejší atmosféru.

Myslím, že se neodlišuje. Kontroly tam provádíme častěji, byť ne v takovém rozsahu jako posledně.

O De Noche se možná hodně mluví i proto, že je teď mezi mladými velmi populární...

Velmi citlivě vnímáme, že tam mohou chodit mladiství od 15 let, také proto se na to tak intenzivně zaměřujeme.

Znovu bylo velké téma letošní zimy nezvladatelná dopravní situace na Šerlichu v Orlických horách, kde o víkendech stovky aut parkují, kde nesmí. Sjíždí se tam běžkaři, turisté i lyžaři mířící do polského Zieleniece. Doprava kolabuje, leckde se nedá ani projet, auta stojí všude. Co s tím může policie dělat?

Řešíme to tak, že víkend co víkend působí na Šerlichu policejní hlídka a řidiče usměrňuje. Chceme, aby dodržovali pravidla silničního provozu, především parkování, což je obzvláště nutné v případě, že by tudy musela projet sanitka nebo hasiči.

Jak přistupujete k novému fenoménu kyberkriminality?

Pro policii je to priorita, velmi bedlivě se tomu věnujeme. Prezidium k tomu nyní stanoví nové postupy, zaměření a pracovní skupiny. Kyberkriminalita bude narůstat, a my na to musíme být připraveni.

Působil jste jako náměstek policejního prezidenta na policejním prezidiu. Je to nyní ve funkci ředitele krajské policie velký rozdíl?

Změna je to markantní. Z pozice náměstka jsme všechny problémy řešili z makropohledu, na krajském ředitelství řešíme spíše konkrétní případy, konkrétní akce.

Baví vás to?

Velmi.

Váš bratr pracuje na vysoké pozici u krajských hasičů. Jak se to tak v rodině stane? Že by vrozená láska k uniformám?

Spíše je to náhoda, osud tomu asi chtěl.

Je pro vás jako ředitele policie výhoda, že jste Hradečák?

Obrovská. Začínal jsem tu jako referent, už je to pomalu 28 let. Znám tu osobně spoustu lidí, což je hrozně důležité. Znám zaměstnance, terén, budovy, města, kraj, to vše je obrovská výhoda.