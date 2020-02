Zloději brali u bunkru Březinka protipěchotní překážky a ničili zázemí

Stalo se to u pěchotního srubu N-S 82 Březinka nad Náchodem zřejmě v noci ze středy na čtvrtek.

„Přijela tam nejspíš nějaká parta lidí, jeden člověk by to nezvládl. Museli mít auto a některé těžké věci odvezli. Zcela záměrně po okolí udělali hrozný nepořádek, například protipěchotní překážky házeli ze střechy Březinky dolů, takže tam visí na drátech,“ popsal místopředseda Klubu vojenské historie Náchod Petr Charvát.

„Ukradli také těžké kovové rohožky, které jsme měli před vchody do Březinky a Lomu. Sebrali několik protipěchotních překážek, které se jim hodily. Mlátili pomocí kůlů a kamenů do střílen, což nemá žádný smysl, když to musí vydržet zásah kulometem nebo kanonem. Vysypali a rozbili odpadkové koše rozmístěné po okolí,“ povzdechl si Petr Charvát.

Zasvé vzala i lavička pro turisty. Některé z ukradených předmětů byly dokonce originály. „Radost z toho nemáme. Že někdo něco ukradne, jsme si vysvětlovali tím, že si asi buduje nějaké své muzeum. Nepochopím ale, proč ty věci ještě ničí. Poškozuje to celý náš spolek,“ řekl místopředseda.

Policisté zatím případ prošetřují jako přestupkové jednání proti majetku a občanskému soužití. Vandalům za něj hrozí u přestupkové komise peněžité i jiné sankce.

„Vzhledem k výši způsobené škody, která se po vyčíslení odborníků může vyšplhat i nad hranici 10 tisíc korun, není vyloučeno, že případ lze překvalifikovat i na trestné činy krádeže a poškození cizí věci,“ uvedla mluvčí náchodské policie Eva Prachařová. Pak by hrozil pachatelům až dvouletý trest vězení, peněžitý trest, zákaz činnosti nebo trest propadnutí věci.

Běloveský pevnostní skanzen v Náchodě i další bunkry přitahovaly zloděje už v minulosti. Například v roce 2016 zmizely překážkové kolíky z objektu Lázně. V roce 2015 po skončení prohlídkové sezony zloději prostříhali plot u objektu Voda a také odnesli překážkové kolíky, další pak zmizely u Březinky. Tehdy zmizel i vytyčovací patníček, používaný při stavbě opevnění.

Některé z ukradených věcí se přece jen podaří časem získat zpátky. Například zloděj s autogenem vybral vybavený řopík na Sněžném v Orlických horách, který si budovali členové spolku. Když o dva roky později začal ukradené věci prodávat, policie mu je zabavila.