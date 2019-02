Někdejší hradecký Prior čekají opravy za dvě stě milionů, zavře v únoru

Hradecké Tesco až do loňského roku patřilo stejnojmenné britské společnosti. Ačkoli budova pochází z normalizačních let, kdy byl v módě architektonický styl nyní trochu posměšně nazývaný brutalismus, zvenku se dům promění spíš jen kosmeticky. Podmínkou je zachování keramických obkladů.

„Zvažoval jsem, že bych udělal důkladné zateplení objektu, avšak do obkladů zasahovat nemůžeme, maximálně je tedy očistíme, přestože část z nich je poničená,“ říká majitel objektu Martin Nový, který vlastní i sousední OC Atrium.

„Dojde i ke kompletní přestavbě našeho obchodu s potravinami, který si jako jediný ponecháme. Plánované otevření tohoto nového obchodu je stanoveno na prosinec 2019. Půjde o nový formát obchodu s důrazem na čerstvé potraviny, které by měly tvořit více než polovinu sortimentu,“ sděluje mluvčí společnosti Tesco Václav Koukolíček.

Podle něj by vstupní investice do rekonstrukce domu byla pro společnost příliš vysoká, a tak v přízemí zůstane v nájmu a první patro definitivně opustí.

O něco menší budou prostory s prodejem potravin v přízemí, v patře se pro nové nájemce rozparceluje otevřená plocha, kde je nyní elektronika, domácí potřeby či oděvy. Díky opravám se Atrium a Tesco spojí v jeden celek, investor očekává náklady kolem 200 milionů korun bez započtení DPH.

„Spíš se obávám, že ta částka naroste. Každopádně stávající nájemci mají zájem pokračovat,“ říká Nový.

Ve druhém podlaží by dál měla být restaurace, jen se promění na poněkud reprezentativnější a s obsluhou. Nové prodejní plochy či kanceláře vzniknou ze skladů a zachováno zůstane parkování na střeše.

Kvůli Prioru padlo 45 historických objektů

Dnes Hradec Králové patří počtem čtverečních metrů obchodních ploch na tisíc obyvatel mezi český nadprůměr, avšak v roce 1974 byl poslední krajskou metropolí bez obchodního domu.

Právě tehdy byl otevřen Don speciálně zaměřený na oděv a textilní doplňky. Ve stejném roce začaly přípravy na stavbu Prioru, který má s Donem podobné keramické obklady s plastickými detaily.

Kvůli novému obchodnímu centru začala v roce 1975 rozsáhlá demolice celého bloku 45 historických objektů v Dukelské ulici. Prior sice vznikl podle šablon většiny stejnojmenných obchodních domů, ale v Hradci se jej podařilo začlenit do okolní zástavby o poznání lépe než třeba v Jihlavě, kde se necitlivě rozkročil přímo na starém náměstí v centru města.

Hradecký Prior byl se svými 7 200 metry čtverečními prodejní a více než devíti tisíci užitkové plochy čtvrtý největší obchodní dům v tehdejším Československu. Zajímavostí byly i eskalátory, které byly prvním takovým zařízením ve veřejném prostoru ve městě.

Už méně známé jsou plány na stavbu dalšího objektu občanské vybavenosti východně od hradeckého Prioru, který měl na křížení Dukelské s ulicí Letců vytvářet náměstí.

Mnoho lidí sice může nejen v hradeckém Prioru, ale třeba i v nedalekém hotelu Černigov vidět brutalistní dědictví komunismu, podle odborníků je však nesmysl házet architekturu druhé poloviny 20. století do jednoho pytle.

Ostatně některé stavby z normalizačních let - například pražské obchodní domy Máj či Kotva - patří na seznam kulturních památek. A není bez zajímavosti, že hradecký Don měl místo na výstavě 14 nejvýznamnějších českých obchodních domů, jejichž návrhy a realizace spadají do 60. a 70. let 20. století.