Vyhrožoval nataženou zbraní, popsali exekutoři zásah u souzeného seniora

Redaktorka MF DNES s Janem Žohou tři měsíce po incidentu mluvila.Tvrdil, že zástupci obávané exekutorské firmy z Přerova nerespektovali soudní rozhodnutí, které proti němu exekuci zastavilo.



Incident se odehrál letos 25. února v malebné obci Úlibice na Jičínsku. Podle spisu Žoha napadl dva exekutory při vykonávaní jejich exekutorské činnosti.

„Po předchozím sdělení o zahájení zabavování věcí začal obžalovaný do obou poškozených strkat. Když mu vzali klíče od vozu Jaguar visící na v chodbě, dožadoval se jejich vrácení se slovy: dejte sem ty klíče, nebo vás zbiji. Pak si odběhl pro plynovou zbraň, kterou natáhl a mířil na ně. Poškození mu klíče vrátili. Nakonec ho odzbrojili slzným plynem a přivolali policii,“ zaznělo v obžalobě.

Dvaašedesátiletý Žoha své tvrzení o exekuci zastavené soudem zopakoval i při úterním líčení.

„Ten den jsme měli na penzionu lidi. Zrovna šli na pokoj a za nimi šli dva exekutoři. Ukázali mi průkaz a řekli, že mi jdou zabavit majetek. Řekl jsem jim, že o žádné exekuci nevím. Neposlouchali mě, neustále do mě strkali,“ řekl u soudu Jan Žoha, kterému hrozí až 8 let za mřížemi.

Podle něj v době, kdy dvojice exekutorů oblepovala majetek, šel pro zbraň. „Sebrali mi klíče od auta, které bylo tchyně, a nikoliv moje. Když jsem přišel se zbraní, řekl jsem jim, ať mi klíče vrátí a neštvou mě. Nakonec mi klíče dali a já šel zbraň odnést zpátky do trezoru. Tam jsem měl taky velký technický průkaz k autu, který jsem jim chtěl ukázat, že je opravdu tchyně. Když jsem se vrátil zpátky, tak mi nastříkali slzný sprej do očí. Pak přijela policie a sanitka,“ řval obžalovaný na jičínský senát.

Na konec výpovědi poznamenal, že kdyby chtěl exekutory zlikvidovat, tak by to udělal. „Takový jednání jsem ještě nezažil. Vůbec mě neposlouchali. Neukázali mi ani žádný příkaz k exekuci. Jen tak si přijdou a začnou mi rabovat barák. Nevím, proč jsem to udělal,“ uvedl.

Auto nechal přepsat na tchyni pět dní nazpět, řekl exekutor

K úternímu líčení se dostavila i dvojice exekutorů, která verzi obžalovaného vyvracela. „Ten den jsem byl jako asistent vykonavatele. Když jsme tam dopoledne přišli, tak nám u vrat otevřel nějaký Ukrajinec. Ptali jsme se ho, jestli je doma pan obžalovaný. V ten moment stál už před barákem na dvoře. Kolega mu vysvětlil, o co jde, a ukázal mu průkaz. Obžalovaný akorát poznamenal něco o soudu,“ řekl poškozený exekutor Petr Vlha.

Ten se svým kolegou šel do chodby, kde viděl klíče od jaguara. „Dal jsem si je do kapsy, protože to auto bylo na soupisu majetku, který je v exekuci. Obžalovaný nechal auto přepsat na tchyni pět dní před tím, než jsme k němu přišli. V té době už věděl, že je na něj exekuce, což znamená, že přepisování majetku je protiprávní,“ vysvětlil Vlha.

Podle exekutora jim pak začal Žoha vyhrožovat násilím. „Říkal, že nám rozbije hubu. Pak najedou odešel do jiné místnosti. My jsme dál pokračovali se soupisem majetku. Když v tom přišel obžalovaný se zbraní, kterou natáhl a namířil na nás. U toho nám říkal, že na ni má zbrojní průkaz, ať mu vrátím klíče. To jsem také udělal. V tu chvíli jsem nepoznal, že se jedná o plynovou pistoli. Byl to opravdu nepříjemný pocit,“ pokračoval exekutor.

Dal jsem mu kravatu, popsal jeden z exekutorů

Vlha a jeho kolega poté čekali, co bude. „Někam odešel, když přišel, tak do nás začal strkat a vyhánět z domu. Chtěl jsem mu nastříkat pepřový sprej do obličeje, ale měl brýle, takže to bylo bez výsledku. Najednou se rozeběhl, chtěl jít znovu pro pistoli. Musel jsem ho zpacifikovat, dal jsem mu kravatu. Kolega mezitím volal policii,“ podotkl.

Na jeho výpověď vzápětí reagoval obžalovaný Žoha. „Lže. Takhle to nebylo. Po druhé jsem pro žádnou pistoli nešel, ale šel jsem pro technický průkaz,“ poznamenal.

Druhý poškozený Petr Brázda popsal událost shodně jako jeho kolega. „Po celou dobu byl pořizován videozáznam, takže je na něm všechno vidět a slyšet. Když jsme tam šli, tak jsme o žádném zastavení exekuce nevěděli,“ řekl exekutor.

Podle něj nikdy exekutor neví, kam pojede. „Vždycky dostanu spis s adresou a jedeme dělat výkon,“ poznamenal.

Syn zalezl do skříně, jak se obou mužů bál, tvrdí obžalovaný

Incident viděl i Žohův jedenáctiletý syn. „Když přijela policie, nemohli ho najít. Našli ho až ve skříni, kde se schoval. Než přijeli policajti, byli opravdu agresivní. Byl jsem v takovém stavu, že pro mě musela přijet záchranka. Doktorka mě ošetřovala už před barákem a jednomu z nich říkala, ať se podívá, co mi udělali. Jenže oni se chovali pořád stejně,“ konstatoval před časem.

Z nemocnice Žohu převezla policie do vyšetřovací vazby, druhý den jej vyslechli a pustili domů. „Po tomhle všem jsem celou věc předal advokátovi. Dosud nevím, kdo si tu půjčku v roce 2002 vzal,“ poukázal na dvanáct let starý dluh, který zapříčinil příchod exekutorů.

Když Žoha celou situaci popisoval redaktorce na jaře, měl slzy na krajíčku. Příběh s nešťastným koncem začal v roce 2011.

„Tehdy mě předvolali k okresnímu soudu do Litoměřic. Údajně jsem si v roce 2002 půjčil u České spořitelny 21 tisíc korun. Jenže já v tu dobu žil na jihu Francie, kde jsem i pracoval, takže jsem o žádné půjčce nevěděl. Přesto jsem k soudu šel, abych to celé vysvětlil. Žalovala mě společnost Avalon, která za Českou spořitelnu řeší pohledávky a žádala, aby na mě soud uvalil exekuci,“ řekl senior a stále mával rozhodnutím o zastavení exekuce, které vynesl litoměřický soud.

Takové postupy nepraktikujeme, vzkázali z Přerova

Jenže i tak za ním dorazila exekuce. Šlo o exekutory v médiích již mnohokrát skloňovaného Exekutorského úřadu v Přerově. Ten proslul především v dobách, kdy jej vedl Tomáš Vrána. Nyní mu šéfuje Lukáš Jícha, avšak ministerstvo spravedlnosti na jeho úřad dál eviduje desítky stížností mířících na údajně nekalé praktiky při vykonávání exekuce.

MF DNES již před půl rokem požádala o vyjádření i Lukáše Jíchu, za kterého však odpověděl pouze jeho zástupce. „S ohledem na povinnost mlčenlivosti se nemůžeme vyjadřovat k průběhu konkrétního řízení. Obecně však takové postupy nepraktikujeme a všechny úkony dokumentujeme na videozáznam,“ zní odpověď Davida Taly z Exekutorského úřadu v Přerově.

Podobných zážitků s přerovskou exekuční společností má celá řada lidí. „Za loňský rok evidujeme proti Exekučnímu úřadu v Přerově 78 stížností, přičemž výkon státního dohledu nad postupem soudního exekutora byl zahájen v 57 případech. Letos již evidujeme 31 stížností,“ informuje mluvčí ministerstva spravedlnosti Maja Dangal.