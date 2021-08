Cestování na Rychnovsko je letos pro otrlé, ale některé objížďky už končí

Cestování na Rychnovsko letos v létě vyžaduje značnou trpělivost řidičů. Na cestě z Hradce Králové do Rychnova nad Kněžnou je čekají nejméně tři omezení. Teď se to trochu zlepší. Už jen do pátku večer by mělo trvat omezení na průtahu Rychnovem poblíž železničního přejezdu u nemocnice. Na konci srpna se uleví také motoristům projíždějícím Častolovicemi.