Archeologové našli hlavně keramiku, stavba obchvatu Nové Paky se blíží

Archeolog Josef Přibyl ze společnosti Archaia s dvacítkou spolupracovníků prozkoumává úsek dlouhý 8,6 kilometru od loňského prosince. Před sebou mají ještě dva týdny práce.

„Začínali jsme v Kumburském Újezdu, teď jsme u konce a čeká nás spousta práce na dokumentaci. Nacházeli jsme pozůstatky osídlení ze 12. a 13. století, zejména keramiku nebo kovové předměty včetně bronzových. Nebylo toho tolik jako na jiných úsecích. Je to dané vyšší nadmořskou výškou, navíc míjíme historická centra,“ vysvětluje Přibyl.

Nyní archeologové pracují ve Vidochově, u kterého obchvat vedoucí východně od Nové Paky vyústí na silnici I/16. A právě tam ještě na poslední chvíli očekávají to nejcennější. Místo obrácené k jihu a s dostatkem pramenité vody totiž bývalo pro středověké obyvatele Novopacka atraktivnější než okolní údolí.

„Dlouho jsme nic nenašli, až úplně na konci bagr začal s poslední skrývkou a najednou se objevily velké kusy střepů různých typů nádob. Dokopáváme tak nejzajímavější místa, kde je toho nejvíce. S určitostí se tady dají v posledních dnech čekat významné nálezy, předpokládám, že půjde zejména o keramiku. Zajímavostí je, že jsme narazili i na pokličky. Zkrátka víme, že tady něco je, a jdeme po tom,“ usmívá se archeolog.

Hlavní místa dávného osídlení byla ještě výše na úpatí kopce Kozinec, který se nad Vidochovem klene:

„To je už mimo stavbu, takže tam nepůjdeme. Nálezy vždy záleží na náhodě, jestli se trasa trefí do vhodného místa. Ač nás samozřejmě zajímá, co se nad námi ukrývá, zůstane to tam pro další generace.“

Novopačtí už v obchvat nevěřili

O silničním obchvatu se v Nové Pace uvažovalo už za druhé světové války, v 70. letech minulého století se začalo s vyměřováním a konečná verze vedení nové silnice byla schválena v roce 2004. Od té doby se termín zahájení výstavby kvůli výkupům pozemků či odkládaným výběrovým řízením odsouval.

„Vedle nás bydlel inženýr, který pomáhal dělat plány už před mnoha lety. Zatím se však nic neděje, i když nám to slibují. Kéž bychom se toho dočkali. Kdo žije u silnice, je chudák. Já bydlím u trati a vlaky mi nevadí tolik jako ta silnice,“ říkala loni místní Jana Lorencová.

Nyní je čekání u konce. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nedávno podepsalo smlouvu se společností Porr, která se stavbou za 1,3 miliardy korun začne v září, dokončit ji chce v roce 2024.

Součástí obchvatu dlouhého 8,5 kilometru bude 16 mostů, dvě okružní křižovatky a přes čtyři kilometry protihlukových stěn. Trasa začne před Kumburským Újezdem, jejž po jihovýchodním okraji mine.

Dále projde mezi posledním domem a hřbitovem ve Studénce, v Heřmanicích překoná mostem železniční trať a dalším mostem překlene rybník a silnici do Přibyslavi. Ve Štikově po mostní konstrukci překoná silnici do Pecky a u autokrosového areálu vyústí do největší mimoúrovňové křižovatky na celém obchvatu.

Následovat bude nejdelší most – půlkilometrová estakáda přes hluboké údolí. Trasa mine východní konec Vrchoviny a skončí ve Vidochově, kde se napojí na hlavní tah od Prahy a Jičína do Krkonoš.

21. prosince 2021

Nyní projíždí Novou Pakou na 16 tisíc aut denně. „Bydlím u hlavní silnice od malička a už jsem na to zvyklý, ale ty tisíce aut z kuchyně samozřejmě slyším. Město začne žít, konečně sroste. Teď je rozdělené na dvě půlky,“ uvedl bývalý starosta Nové Paky Rudolf Cogan (za STAN).