V novém lázeňském pavilonu za půl miliardy pomáhají pacientům roboti

Lázně Bělohrad První pokusy s léčivostí místní rašeliny pocházejí z konce 19. století. Lázeňský dům byl nakonec postaven v roce 1891, zkraje 20. století byl v Bažantnici navrtán sirnoželezitý pramen. Dnešní hotel Grand vznikl v roce 1936. Ve vile Esplanade se v roce 1963 otevřela léčebna nemocí pohybového ústrojí pro děti a dorost. Akciová společnost Lázně Bělohrad vznikla v roce 1992. V polovině 90. let se otevřel lázeňský hotel Anna Marie a došlo k dostavbě Grandu. Následovaly investice do nového rehabilitačního bazénu a modernizace balneoprovozu. Dosud největším projektem byl čtyřhvězdičkový hotel Tree of Life otevřený v roce 2009. Jednou z posledních investic byla rekonstrukce budovy Dětských lázní v roce 2021. Lázně Bělohrad ročně odléčí kolem sedmi tisíc pacientů, pracuje zde téměř 400 zaměstnanců.