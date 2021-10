Známky nedávám, mobily nezakazuju, říká nejinspirativnější učitelka Česka

Na soukromé škole Mozaika učíte podle vzdělávacího programu Začít spolu, který staví žáky, učitele i rodiče do partnerské role...

V České republice by mělo být více škol, jako máme my, protože to děti vede k odpovědnosti za své učení. Takové školy připravují děti k tomu, aby dokázaly prezentovat svoji práci, aby si našly takovou práci a způsob života, aby byly spokojené. Vedou ke svobodnému rozhodování, abychom upevňovali demokratický stát. Přesto si myslím, že mají zůstat i tradiční školy, protože jsou tu lidé, kteří jim věří, kterým to vyhovuje a jsou tak šťastní a spokojení.

Nezáleží, jestli je škola státní, soukromá, alternativní či klasická. Záleží, jestli učitel dokáže být partner a dokáže děti vtahovat do plánování jejich učení.