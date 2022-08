VIDEO: Řidička dostala smyk, auto visící nad řekou podrželo zábradlí

Událost se stala v sobotu po 22. hodině a natočila ji i kamera Městské policie Trutnov.

Na záběru je vidět, jak autu po průjezdu zatáčkou na mokré vozovce začala klouzat zadní kola. Když řidička šlápla na brzdu, mercedes šel do smyku, prorazil zábradli na Úpském nábřeží a zadní polovinou skončil ve vzduchu nad řekou. Drželo ho kovové zábradlí.

„Na místo ihned dorazily dvě hlídky městské policie. Řidička byla bez viditelného zranění a vozidlo skutečně viselo nad řekou a reálně hrozil pád do řeky. Z toho důvodu nebylo prozatím možné vyproštění řidičky,“ popsali na svém facebooku strážníci, kteří se ženu za volantem zatím snažili uklidnit.

Na místo vzápětí dorazili hasiči i záchranka, která by ženě poskytla pomoc, pokud by se auto přece jen zřítilo do Úpy.

„Profesionální hasiči z trutnovské stanice auto zabezpečili a navijákem ho vytáhli. Poté zajistili i poškozené zábradlí,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Martina Götzová.

Okolnosti nehody dál vyšetřuje státní policie. Test na místě vyloučil, že by žena byla pod vlivem alkoholu či drog.