VIDEO: Řidička nabourala šest aut podél ulice, testy na alkohol odmítla

„Devětadvacetiletá řidička jedoucí po silnici I/14 – ulici T. G. Masaryka - nejdříve pravým bokem vozu narazila do vozidla značky VW Sharan, pokračovala dále v jízdě, kde zhruba po 100 metrech nabourala do dalších zaparkovaných vozidel – Ford Galaxy, Škoda Octavia, Škoda Superb,“ vyjmenovala nabouraná vozidla mluvčí policie.

Tím to ale neskončilo. Řidička nabourala ještě do dalšího superbu, který po střetu narazil do před ním stojící Škody Fabie.

„Na místo ihned dorazila hlídka obvodního oddělení Nové Město nad Metují, která vyzvala řidičku k podrobení se dechové zkoušce. Žena však dechovou zkoušku i lékařské vyšetření spojené s odběrem krve odmítla,“ uvedla policejní mluvčí.

Policisté řidičce na místě zadrželi řidičský průkaz. Hmotná škoda na všech vozidlech byla předběžně vyčíslena na 260 tisíc korun. Na přesné právní kvalifikaci ženiných skutků zatím policie pracuje.