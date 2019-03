Mladý řidič vyjel ze silnice a skončil v řece, v autě měl tři děti

Nehoda se stala v sobotu krátce po půl třetí odpoledne. Teprve dvacetiletý řidič jel s autem Volkswagen Passat směrem od Hradce Králové. Vezl tři nezletilé děti ve věku 11 až 12 let.

„Pravděpodobně upadl do mikrospánku, přejel autem do protisměru, porazil směrový sloupek a vyjel mimo komunikaci. Přes silniční příkop pak vjel do řeky, kde zůstal stát,“ popsala policejní mluvčí Iva Kormošová.



Auto bylo téměř celé pod vodou, ven trčelo jen asi 30 centimetrů pod střechou. Všichni se z něj však zvládli dostat ven a v šoku v promočeném oblečení čekali na břehu.

„Byli bez zjevných známek zranění a podchlazení. Hasiči proto zajistili účastníkům nehody především tepelný komfort vysvlečením mokrého oblečení, zabalením do teplých dek a kabátů a posazením do vozidla,“ popsali událost dorovolní hasiči z Třebechovic pod Orebem, kteří na místě spolu s profesionální jednotkou zasahovali. Všechny čtyři osoby pak sanita převezla k vyšetření do nemocnice.

„Pro případ úniku provozních kapalin umístili hasiči na hladinu sorpční hady,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Martina Götzová. Uniklý olej pak hasiči zlikvidovali sorbentem.

Kvůli odstraňování následků nehody byla na hlavním tahu z Hradce Králové na severní Moravu několik hodin omezená doprava. Hasiči pouštěli auta kyvadlově. K vyproštění vozu z řeky povolali z Hradce Králové jeřáb, který auto vyzvedl zpět na silnici po 16. hodině.

Při nehodě se nikdo nezranil, zkouška na alkohol dopadla u řidiče negativně.

„Škoda na vozidle je 110 tisíc korun. Řidič dostal na místě pokutu 1500 korun,“ dodala Kormošová.