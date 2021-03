Parcelu na náměstí v Hronově může zaplnit dům s poštou. Na druhý pokus

Město loni vykoupilo od státního podniku pozemek zpět a chtělo hledat jiného investora, teď se městu sami přihlásili architekti z náchodského Atelieru Tsunami, kteří navrhli už před lety dům pro poštu.

Nyní na své náklady zpracovali koncepční studii pro soukromého investora. V přízemí by sídlila pošta a obchod, nahoře vzniknou byty.



„Malé projekty s regionálními investory připravujeme nyní v Deštném, Novém Městě nad Metují, Praze a Pardubicích, proto jsme si říkali, že tomu půjdeme naproti i zde. I kolem tohoto pozemku začínají kroužit zájemci,“ uvedl k vizi nárožního multifunkčního domu jednatel Atelieru Tsunami a zastupitel Aleš Krtička (Hronovští patrioti).

Jeho kolega přirovnával volnou parcelu na severní straně náměstí Československé armády k vylomenému zubu.



„Území navrhujeme zastavět tak, jak si myslíme, že je to správné. Je to nárožní parcela, zdůrazňujeme tedy uliční frontu a uzavíráme nárožní tvar. Je tam i volné prostranství, které použijeme k parkování vozů, rekreační zeleni pro nájemníky a pro přístup k jednotlivým provozům,“ popsal architekt Michal Ježek.

Poštovní nákladní auta i vozy nájemníků by zajížděly k domu ze sousedící Knáhlovy ulice. Venku by sloužilo několik parkovacích míst, ostatní auta by sjížděla výtahem na parkoviště v suterénu.

Nový dům by měl navazovat z jedné strany na nejreprezentativnější a nejvyšší budovy na náměstí, tedy základní školu a Jiráskovo divadlo, z druhé strany zapuštěnými lodžiemi na nižší zástavbu. Cihlovým režným zdivem bude odkazovat na sousední divadlo. Náklady na novostavbu autoři odhadují asi na 40 milionů korun.



Česká pošta o chystané stavbě domu ví, ale protože zatím neuzavřela žádnou smlouvu, o velikosti zdejší pobočky zatím její vedení nechce spekulovat. „Dosavadní pošta v Hronově sídlí v nevyhovující budově, proto budeme jednat o přemístění,“ sdělil pouze mluvčí České pošty Ivo Vysoudil.

Architekti však doufají, že z náměstí zmizí rušná silnice, hlavní tah mezi Náchodem a Broumovem. To by přilákalo zájemce o bydlení.

Podle starosty se v územním plánu dál počítá s velkým obchvatem města, reálnější je však spíš malý. Ten by vedl od drogerie u mostu, zezadu kolem Jiráskova parku a ústil by na výpadovku na Broumov někde mezi mlýnem, zvaným také papírna, a železniční zastávkou Žabokrky.

„Pozemek je pro ostudu“

O záměru prodeje pozemku na náměstí hronovští zastupitelé zatím nejednali, vrátí se k tomu nejspíš ještě letos. Starosta chce, aby se nad návrhem architektů rozproudila debata zastupitelů i obyvatel. Pokud město vypíše záměr prodeje s konkrétními požadavky na budoucí stavbu, přihlásit se může víc zájemců.

„Pozemek nám zatím dobrou reklamu nedělá, je spíš pro ostudu a myslím, že by bylo třeba s ním něco udělat. Mně se návrh líbí a atelieru děkuji. Jsou to jejich peníze, které do toho vložili, možná půjdou vniveč, možná ne. Náš je pozemek a my můžeme naší vůlí vyjádřit, co tam chceme,“ poznamenal starosta Petr Koleta (ANO).

Podle něj by stavba přispěla k ucelení náměstí. V zimě už tu začala oprava budovy Radnice za 50 milionů korun, nejasné je zatím ještě dokončení přístavby Jiráskova divadla, pro niž město dosud hledá využití.

Česká pošta licitovala s cenou, pak nestavěla

S pozemkem pro poštu si Hronov v minulosti vytrpěl své. V roce 2004 zastupitelé odhlasovali prodej České poště, podnik však odmítl nákup za tržní cenu přes milion korun. Roku 2006 odkoupil parcelu za cenu podle znaleckého posudku 350 tisíc s dodatkem, že město dostane ještě 650 tisíc za užívání veřejného prostranství s osmi parkovacími místy. Z doplatku i celé stavby, která měla být hotova už v roce 2009, však sešlo.

V téže době město dokončilo rozsáhlou rekonstrukci náměstí za 65 milionů korun.

Loňská transakce, kdy Hronov vykoupil parcelu zpět, vyšla město na 1,4 milionu korun bez započtení DPH, což byla cena podle znaleckého posudku. Současné vedení radnice se chce vyvarovat podobných potíží lépe postavenou smlouvou s kupujícím.