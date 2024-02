Na Sheerana i festivaly musí tisíce lidí jít po silnici či blátivým příkopem

Ulici Jana Černého v hradeckých Věkoších znají tisíce fanoušků festivalu Rock for People, letecké přehlídky CIAF, loňského národního skautského jamboree nebo přerušené tradice Hip Hop Kempu. Letos k nim přibudou další desetitisíce návštěvníků červencového dvoukoncertu britské hvězdy Eda Sheerana nebo srpnového festivalu Kefír.

Drtivá většina z mnoha desítek tisíc letních návštěvníků letiště a Parku 360 sem přijíždí a v horším případě přichází právě zmíněnou ulicí. Pěkná vycházka to není už od Gočárova silničního okruhu, ale to nejhorší natěšené hudební či letecké příznivce čeká na závěr: více než půlkilometrový pochod buď na kraji úzké a přetížené silnice, nebo po blátivé pěšině vedle příkopu.

Stejný obrázek se opakuje každé léto. Od restaurace U Letců k branám letiště vede had batůžkářů, kteří se nevešli do vozů MHD nebo nemají jinou možnost dopravit se do cíle. Mezi nimi manévrují nejen cyklisté, ale i stovky posádek aut. Snaha města i kraje o kvalitní stezku se letos sice opět trochu pohnula, ale ten nejbolestivější poslední úsek dál zůstane ostudný

Je to ostuda

„Ta cestička v pangejtu už tak nějak k letišti patří a vždy na začátku festivalu ji ani nevnímám. Jak po ní ale šlapu v dalších dnech, otravuje mě víc a víc a na konci festivalu už jí mám plný zuby. Nechci se motat na silnici mezi auty, nechci ani šlapat v bahně, ale když ujede autobus, nic jiného mi nezbývá,“ řekl Jan Myška, pravidelný návštěvník Rocku for People z Prahy. Náprava je nejspíš ještě daleko.

Stezka je k železničnímu podjezdu hotová. A také dál kolem Krajské veterinární správy a zvoničky až k ulici Nad Oborou se dá jít po různých stezkách mimo vozovku. A díky iniciativě města a kraje to tam vypadá velmi nadějně. Ale od Letců dál už je situace horší.

„Já bych dokonce řekl, že situace je přímo katastrofální. Jako návštěvník festivalů vnímám to, že lidé chodí příkopem nebo na silnici, kde dochází k rizikovým událostem, jako obrovskou ostudu. Podle mých informací zatím nedošlo k dohodě, aby se tento trapný úsek dořešil. Nežijeme však v totalitě, abychom z rozhodnutí města mohli vyvlastnit pozemky. Dohoda tedy není, ale budeme se maximálně snažit,“ uvedl náměstek primátorky pro oblast investic Lukáš Řádek (TOP 09). Hlavní brzdou jsou totiž soukromí majitelé pozemků podél silnice.

Nezbývá než čekat

V Parku 360 se letos uskuteční festival Rock for People (12.-15. června), sraz amerik V8 (16.-18. srpna), festival Kefír (30 - 31. srpna) a především pak dvoukoncert Eda Sheerana (27. a 28. července), na který zamíří desetitisíce návštěvníků. Dvě vystoupení majitele cen Grammy i Řádu britského impéria budou zatěžkávací zkouškou pro celý Hradec, ale hlavně pro ulici Jana Černého. Organizátoři jsou však jen v roli pozorovatelů.

„Pro nás je důstojná stezka pro pěší i cyklisty od restaurace U Letců ohromně důležitá zejména kvůli rozvoji areálu Parku 360. Ale my to bohužel nemáme v rukách. Aktivitám můžeme jen fandit a jsme připraveni je v rámci našich možností podporovat. Ostatně i z hlediska směřování areálu k udržitelnosti a ekologii je stezka potřebná,“ upozornil šéf čtyřdenního festivalu Rock for People Michal Thomes.

Zainteresována je také Komise místní samosprávy (KMS) Pouchov Věkoše. „Při snaze o budování stezky pro chodce a cyklisty v ulici Jana Černého nám je oporou a partnerem Park 360, se kterým jednáme na stejné vlně,“ konstatoval místopředseda KMS Dušan Plch.

Obrovská dopravní výzva

Padesátihektarový Park 360 čeká nejexponovanější sezona v historii areálu, dříve známého jako Festivalpark. O to víc mrzí, že 600metrový úsek stezky od restaurace U Letců k bráně letiště se dosud postavit nepodařilo a nejspíš ještě dlouho ani nepodaří.

„Před několika dny jsme měli schůzku se zástupci policie, Ředitelství silnic a dálnic, magistrátu, kraje i dopravních expertů. Připravujeme se kompletně na celou sezonu, která bude náročná hlavně díky megakoncertu Eda Sheerana. Bude to úplně nová výzva, samozřejmě i dopravní, proto se na ni pečlivě připravujeme. Soustředíme se nejen na dopravu individuální, ale i kyvadlovou MHD,“ řekl Michal Thomes.

I KMS Pouchov-Věkoše se připravuje na těžké časy, které pro tamní obyvatele už zhoršil stavební boom.

„Veškerá těžká technika jezdí přes železniční přejezd ulicemi Pouchovskou a Velkou. Způsobil to rozvoj skladištní oblasti ve Vážní ulici. Jenže dokud nebude severní tangenta, tento problém vyřešit ani nelze. Řešení by sice bylo, ale to by město muselo mít vůli osadit patřičné zákazové značky a dopravu do skladištní oblasti vést hlavně Kladskou ulicí, což ukázala i dopravní studie,“ povzdechl si Dušan Plch.

Nejen obyvatelům Pouchova a Věkoš, ale i provozovatelům i návštěvníkům Parku 360 nezbývá než čekat na stavbu severní tangenty. Jenže ta by se podle posledních informací ŘSD měla začít stavět nejdříve za pět let a provoz na ní být zahájen v roce 2032.