Avantgardní lávka v Hradci je téměř hotová, otestovalo ji šest multikár

Přestože stále zůstává zavřená, při pohledu z břehu anebo z Labského mostu je patrné, že je takřka hotová. Masivní nosná lana o průměru 13 centimetrů od stejné firmy, která je vyrobila pro obří kolo London Eye, pro stadion ve Wembley nebo pro největší alpské lanovky, jsou napnuta.

Díky tomu zmizela i nevzhledná pomocná konstrukce a odhalily se pilíře, jež vedoucí projektu připodobnil k uměleckému dílu. Stále se však ještě pracuje na předpolích, je potřeba dodělat odvodnění, osvětlení a přístupové cesty. Ve stejném termínu jako lávka se měla otevřít komunikace na Smetanově nábřeží, nedávno však padlo rozhodnutí o jejím předčasném užívání.

Lávka je vedle multifunkčního stadionu, rekonstrukce zušky Střezina nebo realizace inteligentního dopravního systému dalším zděděným projektem po bývalém vedení města, které chtě nechtě musí dodělat nová vláda.

Kvůli ceně, jež v srpnu povyrostla o dalších 7,5 milionu dokonce na 169,3 milionu korun včetně daně, byla lávka snadným terčem kritiků, zejména dřívější politické opozice. Ta se však nedávno sama chopila vlády nad Hradcem. Není tajemstvím, že i někteří noví náměstci primátorky se s jejím vznikem a cenou smiřovali jen obtížně. Trochu jiným případem je však čerstvý náměstek pro rozvoj a investice Lukáš Řádek (TOP 09), jeden z politických nováčků.

Architektonické soutěže

Unikátní konstrukce O lávce přes řeku u Aldisu se mluvilo už v roce 2001, což z ní dělá adepta na jednu z nejdéle připravovaných staveb v historii města. Kromě ceny 169,3 milionu korun včetně daně má i další nej: dotaci 102,7 milionu a unikátní konstrukci. Přímo na míru se muselo vyrobit 39 segmentů z vysokopevnostního betonu. Každý váží osm tun, jsou z UHPC betonu, který se vyvíjí od roku 2010. Je vyztužen ocelovými vlákny, což z materiálu dělá pětinásobně pevnější beton, než který se používá na mosty. Masivního lana bylo potřeba přesně 206 metrů. Na břeh Labe přijelo navinuté na čtyřech cívkách vysokých čtyři metry, metr originálního lana váží přes dva metráky. Pilíře zhotovitelská firma považuje za sochy.

Lávku díky své gesci zdědil hlavně on, a tak stavbu, jež je těsně před dokončením, logicky obhajuje.

Včetně ceny: „Na první pohled jsou náklady opravdu velmi vysoké, ale městu se podařilo získat maximální možnou dotaci, což je podstatná náplast. Přicházím zvnějšku a neměl jsem šanci seznámit se se všemi podklady. Předpokládám však, že příslušná dotační autorita se s těmito věcmi seznámila a jestliže stanovila maximální výši, sama to považuje za rozumnou investici.“

Lidé z vedení města, kteří dříve coby opozice považovali cenu za stěží obhajitelnou, se teď shodli, že stavba bude Hradec reprezentovat.

„Sice je opravdu hodně drahá, ale podle mého názoru je to vyváženo tím, že je unikátní, architektonicky bezesporu velmi hodnotná. Vedení města se už rozhodlo, že ji budeme hlásit do architektonických soutěží,“ sdělil Řádek.

Ten je přesvědčen, že případné ocenění stavby ve vyhlášené architektonické soutěži ukáže, že město šlo před osmi lety po správné cestě: „Myslím, že pro tento typ objektu je soutěž dobrý mechanismus přispívající ke vzniku kvalitních staveb, za které nám sice část populace vyčiní, ale jež naši potomci ocení.“

Unikátní plochý profil

Lávku nedávno popsal pro web imaterialy.cz architekt Libor Kábrt, který se svým návrhem už v roce 2014 vyhrál soutěž: „Má velmi plochý podélný profil, možná nejplošší, jaký kdy byl u tohoto druhu konstrukce použit, a to i v mezinárodním kontextu. Počítá se s ní na komplikovaném místě, kde jsou na obou březích položeny snad všechny známé inženýrské sítě, kterých se nelze dotknout. Pod lávkou navíc proplouvají lodě, takže ani ve vodě nesmí být žádný pylon. Inženýrské sítě překračujeme tenkou mostovkou z vysokopevnostního betonu na nosných ocelových lanech, přičemž nosná žebra tvoří stojky zábradlí s výplní z ocelových lanek. Zábradlí je transparentní a umožňuje vizuální kontakt s vodní hladinou a okolím, který je pro nás u lávek klíčový.“

18. května 2022

Inženýrské sítě byly hlavním důvodem srpnového zdražení. I bez zvýšení ceny o 7,5 milionu však investice vzbuzovala otázky. Vždyť Pardubice na konci roku 2020 otevřely lávku pro pěší a cyklisty přes Labe za 40,8 milionu korun.

Náchod předloni postavil silniční most přes Metuji za 33 milionů a kraj v roce 2019 otevřel most přes Orlici v Hradci Králové – Svinarech za 80 milionů. Není bez zajímavosti, že hradecká radnice ještě před architektonickou soutěží počítala s cenou lávky do 40 milionů korun.