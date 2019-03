Soutok Labe s Orlicí v Hradci čekají úpravy, bude jako z roku 1913

Jde o úsek dlouhý 310 metrů, práce mají být hotovy do poloviny příštího roku. Zakázku za 14 milionů korun získala hradecká firma Popr, která měla převzít staveniště už v únoru a v nejbližších týdnech má odstraňovat náletové dřeviny.

Nejde přitom jen o keře. K zemi padne kvůli opravě břehu 13 stromů. Stejný počet jich padl již v minulosti. Firma tak zlikviduje 26 pařezů včetně velké části kořenů.

„Stromy rostou v profilu vodního toku. Část z nich jsme již pokáceli, protože ohrožovaly bezpečnost chodců,“ vysvětluje mluvčí Povodí Labe Hana Bendová.

Na špatný stav břehu si stěžovali obyvatelé města i hradecká radnice, která se před pěti lety obrátila na Povodí, že břeh již není součástí Jiráskových sadů a jeho údržbu tak mají na starosti vodohospodáři.

Problém je v nánosech bahna a zeminy, které s sebou za sto let přinesla voda. Břeh Labe v Jiráskových sadech je totiž v oblouku, kde se sedimenty usazují. Kvůli tomu se původní pozvolně klesající břeh proměnil ve strmý sráz, jejž navíc provrtaly nutrie, které se v sadech usadily.

„Jezdím tam každý den na kole a vidím, jak tam lidé chodí s dětmi, je to hrozné. Jsou tam strašné srázy a někdo by tam mohl spadnout,“ říká Pavel Pižl, který bydlí na protějším břehu Labe.

Břehy se mají vrátit do původního stavu z roku 1913, Povodí ho v projektu dokládalo dokumentací z tehdejších úprav i fotografiemi z 20. let. Firma odtěží přes 4 tisíce kubíků nánosů ze dna a dalších 1,3 tisíce kubíků ze břehů. Cílem je především obnovit průtočnou kapacitu Labe.

„Obnovíme opevnění břehu a provedeme náhradní výsadbu na určených místech, která bude respektovat charakter parku,“ slibuje Bendová.

Doprava materiálu i techniky se odbude po vodě

Zpevnit břeh chce Povodí kamenným zásypem. Labe by tak mělo vypadat podobně jako na protější straně. Pod vodou by mělo stěnu zpevňovat 710 kubíků těžkého kameniva, prostor nad hladinou má být zatravněný a pozvolna se svažovat. Dojde také k předláždění kamenné dlažby v části u Hučáku.

Přes sady by měli proudit jen pracovníci a výjimečně i lehké dodávky. Odvoz sedimentů, dopravu materiálu i techniky má obstarat loď. Vše se bude vozit ze stanoviště 1,3 kilometru po proudu řeky v ulici Na Rybárně. Zatímco nánosy bude odstraňovat kráčející bagr, kameny na zpevnění břehu bude ukládat bagr přímo z lodi. Těžká technika by parkem neprojela.

„Veškeré práce včetně odvozu vytěžených sedimentů a pokácených dřevin budou prováděny z vody,“ píše se ve smlouvě o dílo.

Protože soutok leží v městské památkové zóně, museli vodohospodáři svůj záměr konzultovat s úředníky památkové péče.

„Opravují technické řešení, které tu bylo zřízeno před sto lety. Když se břeh přiblíží situaci na druhé straně, bude to ku prospěchu,“ hodnotí vedoucí odboru památkové péče na hradeckém magistrátu Jan Falta.

Úprava břehu prý tehdy souvisela se záměrem splavnit Labe až do Jaroměře, k tomu však nedošlo.

Ochránci přírody by nechali stromy stát, ale do sporu nešli

Menší radost mají z navržených opatření ochránci přírody. Zdůrazňují, že břeh se proměnil přirozenou cestou.

„Nejsem fanouškem zásahu, jde o značné kácení zeleně, která byla označena za náletovou, ale dnes to jsou už velké stabilizované stromy. Sedimenty se poměrně dobře zapojily, je tam klasická vegetace, která by na takovém břehu měla být,“ tvrdí Adam Záruba z ČSOP Orlice, který je radním Hradce Králové za Změnu pro Hradec a Zelené.

Sdružení však nakonec námitky neuplatnilo. „Řekli jsme si, že nepůjdeme do sporů. Snad to na přírodní hodnotě toho parku skončí co nejmenšími škodami,“ řekl Záruba.

Ochranáři pochybují o nutnosti zvýšit v místě průtok Labe a prý mají informace o možném výskytu zvláště chráněných druhů. Řízení o výjimce pro jejich případnou ochranu však neproběhlo.

Vodohospodáři už nechali odchytit nutrie, které ryly v březích

Stavbě naopak předcházelo vyřešení jiného problému s živočichy. U soutoku se v minulosti usadily nutrie, a to dokonce v takové míře, že chodbami podrývaly břehy. Povodí je v říjnu nechalo odchytit. Kvůli tomu byl na dva dny park uzavřen. Tvrzení, že břehy opravují kvůli nutriím, však vodohospodáři odmítají. „Důvodem skutečně je zvýšení průtoku Labe,“ zdůrazňuje Bendová.

Nutrie jsou invazivní nepůvodní druh a v české přírodě nemají přirozeného nepřítele. V Hradci Králové se vyskytují také v Piletickém potoce a Labském náhonu. U soutoku se z nich stala atrakce a lidé je chodili krmit. Kvůli podrývání břehů se město s Povodím přelo o to, kdo jejich počet zredukuje, Povodí nakonec ustoupilo.

„Není jediný důvod, aby tento invazivní druh v přírodě byl. Z hlediska ochrany přírody jsou snahy o jejich regulaci v pořádku,“ říká David Číp ze záchranné stanice pro hendikepovaná zvířata Jaro Jaroměř.

Kromě úprav soutoku v Jiráskových sadech finišuje další stavba – oprava dřevěného kostelíku svatého Mikuláše ze 17. století, který město v roce 1935 koupilo z tehdejší Podkarpatské Rusi. Hotova měla být na konci loňského roku, ale stále není uzavřena. Stavební práce sice skončily, avšak ještě se pracuje na zabezpečení památky.

„Řeší se smluvní a technické záležitosti napojení na centrální pult ochrany a na hasiče,“ vysvětluje Jan Falta.

Dřevěný kostelík upoutal po rekonstrukci v létě 2017 světlou barvou: