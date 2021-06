Horolezci vybudovali na skalách v Krkonoších nelegální tréninkové cesty

Na nově osazené cesty narazili pracovníci Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) v minulých týdnech. Některé ze skal leží přímo na území národního parku, některé jsou v ochranném pásmu.



„Někdo si zde takto vytvořil tréninkové cesty. Je třeba si uvědomit, že takováto aktivita na území národního parku může být v kolizi se zájmy ochrany přírody,“ říká vedoucí odboru péče o národní park Václav Jansa.



„Navíc je to zásah do majetkových práv, protože Správa KRNAP jako majitel uvedených pozemků, k takové činnosti nedala souhlas, a to ani na území ochranného pásma. Je to stejné, jako by někdo vaši zahradu využíval ke své zábavě bez vašeho souhlasu. Nepominutelným faktem také je to, že pokud bychom takovéto nelegální vyznačení lezeckých cest strpěli, tak ze zákona ručíme za jejich bezpečnost. A uvedené cesty nejsou staticky bezpečné,“ podotýká Jansa.

Správci parku mají také obavu z ohrožení přírody. Sportovci totiž na těchto skalách vykáceli dřeviny a skalní povrch obnažili. Horolezectví může rušit hnízdící ptáky, ohrožuje i rostlin, mechorosty a lišejníky rostoucí na stěnách.

„ Žádáme horolezce, kteří tyto nelegální cesty osadili, aby osazení odstranili,“ vyzval mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Provozováním horolezectví na zmíněných skalách se horolezci dopouštějí přestupku, za který mohou dostat pokutu do 100 tisíc korun.



Horolezectví je na území Krkonošského národního parku zakázáno. Lézt se smí pouze na vyhrazených místech, jimiž jsou Hnědé skály a Hranostají skály ve Strážném, Lubošské skály na Harrachovsku a Emin kámen v oblasti Přední Labské.