Sezonu na horách koronavirus nekazí, lyžuje se ve Špindlu i na Černé hoře

Přestože život v České republice a Evropě paralyzují opatření související s výskytem nového koronaviru, v krkonošských střediscích se zatím lyžuje bez omezení. Sezona by měla trvat minimálně do konce března.

Areály registrují stále velmi slušný zájem, například ve Špindlerově Mlýně byl uplynulý víkend abnormálně silný. Lidé ruší dovolené v Itálii a v závěru sezony lyžují v Krkonoších.

Sezonu zatím ukončilo nebo přerušilo jen několik menších skiareálů, třeba Kněžický vrch ve Vrchlabí a Prkenný důl u Žacléře, vleky se zastavily také ve Svobodě nad Úpou. Ve většině středisek jsou, navzdory oteplení a dešti, stále solidní lyžařské podmínky.

V největších skiareálech na sjezdovkách leží až 80 centimetrů převážně mokrého sněhu. SkiResort Černá hora-Pec nabízí 42 kilometrů sjezdovek.

Zrušené je večerní lyžování a vlekaři uzavřeli sáňkařskou cestu v Janských Lázních.

Ve čtvrtek sezonu ukončí Černý Důl, v neděli dopravní zařízení definitivně zastaví ve Velké Úpě.

Svatý Petr až do Velikonoc?

„Od příštího týdne se bude lyžovat už jen v Peci pod Sněžkou a Janských Lázních, minimálně do 29. března. O případném provozu v dubnu rozhodneme podle toho, jaké budou sněhové podmínky,“ sdělila mluvčí SkiResortu Zina Plchová.

Většinu sjezdovek nabízí také Špindlerův Mlýn, ve Svatém Petru, na Medvědíně a Hromovce leží kolem 50 centimetrů sněhu.

„Technický sníh má dobrou výdrž a stále ho je dostatek. Do konce března by mělo zůstat otevřené celé středisko. Svatý Petr bychom chtěli, pokud to podmínky dovolí a bude zájem lyžařů, udržet v provozu do Velikonoc,“ informoval ředitel skiareálu René Hroneš.

Otevřena je většina středisek v západních Krkonoších. V Harrachově jedou obě lanovky i lyžařský vlek, Rokytnice nad Jizerou láká na téměř sedm kilometrů sjezdovek, leží na nich 50 centimetrů sněhu. Od začátku týdne se zde lyžuje za ceny vedlejší sezony.

V Orlických horách se sjezduje i běžkuje

Sezona pokračuje i v Orlických horách. V Deštném jsou sjezdovky otevřené v omezené šíři a vlekaři se je pokusí udržet alespoň do konce tohoto týdne. Večerní lyžování už skončilo, od úterý platí ceník vedlejší sezony.

V Říčkách je 40 až 80 centimetrů sněhu, uprostřed týdne stroje upravily běžecké tratě na hřebenových partiích.

„Otevřeny jsou všechny sjezdové tratě. Z přepravních zařízení jsou mimo provoz vleky Můstek a Tatrapoma, o jejím znovuspuštění rozhodneme v následujících dnech podle aktuálních podmínek,“ uvedl šéf skicentra v Říčkách Jan Duffek.

Zarezervované pobyty ruší školy, které jsou v celé republice zavřené. Naopak na východočeské hory míří jednotlivci i rodiče, kteří museli s dětmi zůstat doma nebo měli původně namířeno do koronavirem zcela ochromené Itálie.

„Lidé volají a chtějí na poslední chvíli přijet lyžovat do Krkonoš. Zájem o ubytování je také od rodin, které kvůli zavřeným školám mají děti doma,“ potvrdila Eva Krejčí z infocentra Turista v Peci pod Sněžkou.

Vyšší zájem o ubytování než v minulých letech

O víkendu se měl na Javoru konat Světový pohár FIS v alpských disciplínách za účasti 250 závodníků z celého světa. Stejně jako další sportovní podniky a kulturní akce se ale neuskuteční.

Podle majitele informačního a ubytovacího portálu ve Špindlerově Mlýně Martina Jandury návštěvníci ruší zarezervované pobyty pouze zřídka: „Těch případů je minimum. Občas mi volají lidé z Dánska, jak to tu vypadá, protože vědí, že se u nás zavřely školy.“



Naopak v této fázi sezony registruje o něco vyšší zájem o ubytování než v minulých letech. „Pokud skiareály zůstanou otevřené a zatím to vypadá, že ano, tak lidé, kteří měli zamluvenou dovolenou v Itálii, pojedou v březnu lyžovat na české hory a závěr sezony by mohl být ještě zajímavý. Mluvil jsem s několika bohatšími klienty, kteří kvůli obavám z karantény jeli do Špindlu. Třeba poslední víkend byl na březen hodně silný,“ poznamenává majitel portálu spindleruv-mlyn.com. V současnosti je obsazenost hotelů a penzionů kolem 70 procent.