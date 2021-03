Za pobodání ženy a tchána dostal Vietnamec 13 let, jednal prý v afektu

K incidentu došlo na konci října ve večerních hodinách v bytě, kde obžalovaný bydlel se svou o dvanáct let mladší manželkou, dětmi a rodiči své ženy.

„V úmyslu je usmrtit zaútočil dvěma kuchyňskými noži na manželku a tchána, který se ji snažil bránit. Oba opakovaně bodl,“ uvedl v obžalobě státní zástupce Milan Vacek.

Muž tchánovi způsobil bodnou ránu na hrudníku, bodnou ránu na bedrech a především poranění jater. Také ho pořezal na ruce, na krku a v obličeji. „Těžká poranění si vyžádala akutní chirurgickou operační revizi dutiny břišní s ošetřením jater, zavedení drénu a sešití ostatních ran,“ přečetl Vacek.

Poškozený ležel skoro dva týdny v nemocnici a dodnes se zotavuje. Předseda senátu Miroslav Veselský na začátku hlavního přelíčení uvedl, že napadenému hrozí trvalé následky.



Manželku obžalovaný bodnul do hrudníku a do lopatek a pořezal na pravé paži. I ji na několik dní hospitalizovali.

Obžalovaný přijel za rodinou nedávno. V armádě byl přes dvacet let, vykonával tam funkci vojenského zdravotníka. Všechny našetřené peníze utratil za letenky a další výdaje spojené s přestěhováním. U tchána v podniku tu vykonával pomocné práce, ale plat nedostával. Vyšetřovatelům řekl, že musel snášet ponižování, že se jeho vztahy s rodinou zhoršovaly a že v osudný den jednal v afektu.

Ve Vietnamu nebyl nikdy trestán a i jako voják byl hodnocen kladně. Během kariéry získal dokonce několik vyznamenání.

Do soudní síně ho přivedli z vazby. Komunikaci se soudem zprostředkoval tlumočník. Předseda senátu přečetl při přelíčení dopis, který obžalovaný adresoval soudu. Napsal v něm, že prohlašuje vinu a souhlasí s podstatou skutku i trestní sazbou. Požádal však o snížení trestu pod dolní hranici sazby, protože jednal v afektu a je přesvědčen, že je schopen nápravy. Uvedl, že neměl v úmyslu manželku a tchána zabít a že kdyby to chtěl udělat, tak už by nebyli naživu. Poprosil o velkorysost a pochopení. Rád by dostal příležitost srovnat si život, aby mohl živit staré rodiče a malé děti.

Obžalovaný S. D. H. využil možnost prohlášení viny, což soud přijal. Prohlášení viny se bere jako výrazná polehčující okolnost. Odpadá tím dokazování, soud upustil od výslechů svědků i znalců. „Pro prohlášení viny jsou splněny zákonné podmínky,“ uvedl soudce Veselský.

Obžalovanému hrozil za pokus vraždy až dvacetiletý nebo i výjimečný trest. Žalobce mu původně navrhoval 16 až 17 let, ale nakonec návrh zmírnil.

„Nelze přehlédnout závažnost a důsledky činu, který spáchal. Je však potřeba přihlédnout i k širším okolnostem, které ho k tomu vedly. Prohlášení viny umožňuje trest pod spodní hranicí,“ řekl Vacek v závěrečné řeči a tentokrát navrhl třináctiletý trest ve věznici s ostrahou a následné vyhoštění ze země, protože vztah obžalovaného k rodině žijící v Česku byl zásadně narušen až rozvrácen.

Obhájce připomněl, že jeho klient je bezúhonný a že ve Vietnamu byl ze všech stran kladně hodnocen. „Jednal ve vystupňovaném afektu,“ řekl obhájce. Podotkl také, že stěhování za rodinou ho stálo všechny peníze a že se stal v Česku téměř bezdomovcem. A taktéž navrhl trest pod dolní hranicí trestní sazby.

Obžalovaný se při závěrečném slovu rozplakal. „Svého jednání lituji a do budoucna bych chtěl znovu vztah s rodinou navázat,“ pronesl.

Předseda senátu přihlédl k návrhům žalobce i advokáta a poslal muže do vězení na 13 let. Po vykonání trestu bude vyhoštěn na neurčito.

„Pro udělení trestu pod spodní hranicí sazby je důležitý i postoj obžalovaného k jeho činu i k celému procesu. Činu upřímně lituje,“ řekl Veselský a podotkl, že pokud se muž bude chtít v budoucnu setkat s rodinou, mohou za ním přijet zpět do Vietnamu.

Rozsudek je pravomocný, obhájce i žalobce se vzdali práva na odvolání.