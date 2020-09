Hoří sociální sféra, hodil by se radní pro inovace, říká Pirát Bulíček

Piráti mají velká očekávání. Ostatně je k tomu opravňuje i takzvaný volební potenciál. Pokud by se k mladé straně přiklonili všichni lidé, kteří její volbu v kraji zvažují, pobrala by 21 procent všech hlasů.

„Voliči se budou rozhodovat až v posledních dvou týdnech, jak je zvykem. Každopádně by to byl úspěch, kdyby to tak dopadlo,“ říká dvaatřicetiletý Bulíček v dalším díle seriálu rozhovorů MF DNES s lídry uskupení do říjnových krajských voleb.

Jste velitelem družstva jednotky požární ochrany v Březhradě. Potřebuje podle vás záchranu Královéhradecký kraj?

Kraj bude potřebovat záchranu. Tak třeba aktuálně: nevíme, co se děje, každý den je o něco hůř a zatím nevíme, jestli se znovu zastaví ekonomika. Každopádně dopady na kraj to má už nyní. Ve zdravotnictví nám do budoucna bude chybět personál. A protože jsme nejstarším krajem v celé republice, budeme muset víc řešit i sociální služby. Je toho hodně, jen se už musí začít.

Vzpomenete si na konkrétní příklad, kdy kraj něco opravdu vyloženě pokazil?

Zcela určitě bychom neměli bez kolaudace otevírat nové obchvaty (Pavel Bulíček naráží na obchvat Opočna, který byl v srpnu po týdnu provozu uzavřen, pozn. red.). A opět aktuálně: nepovedlo se udržet porodnici v Trutnově. Došli lékaři.

A je to podle vás skutečně chyba kraje, anebo spíš systému?

Je to krajská nemocnice. Když odcházejí dva lékaři, přece se to nezjistí ze dne na den. Ta indikace musela být dlouhodobější. Ale uznávám, není to jednoduché: nabízí se vyšší plat, byt, ale doktoři nejsou.

A co sebekritika k vlastní straně: co mohli Piráti udělat lépe. A abyste to měl snadnější, zůstaňme v Hradci Králové, kde jste zastupitel.

Přemýšlím. Jsme v opozici, kde se toho tolik řešit nedá. Ale dám příklad: dopravní podnik vymáhá po dětech pokuty a mrzí mě, že se nám přes kontrolní výbor nepodařilo prosadit, aby nejdříve byli upozorněni rodiče. V současné situaci vám prostě nečekaně přijde dopis od exekutora. A já se ptám: proč to jako první nemůže řešit dopravní podnik? Není to vstřícné.

Myslím, že už není tajemství, že Piráty před nedávnem v Hradci Králové oslovila ODS, jestli by neměli zájem vstoupit do koalice bez „diskvalifikovaného“ hnutí ANO. Vy jste to nevzali. Nabídli vám občanští demokraté jen drobky, nebo Pirátům chyběla větší odvaha?

Odvaha nám nechyběla, ale rozhodně nepůjdeme někam, kde bychom byli skoro ve stejné situaci jako v opozici. Připomínám: měli jsme téměř stejný počet hlasů jako ODS. A navíc by se muselo dohodnout více stran. Proto se to přesunulo, až bude jasněji po krajských volbách. Bude se to řešit.

Rozpadne se tedy podle vás po volbách hradecká koalice?

Ano.

Jste z Březhradu a současně hradeckým zastupitelem. Jak jste se před lety díval na březhradskou snahu odtrhnout se od města kvůli stavbě překladiště ocele?

Pro mě to byl impulz, proč se zajímat o dění kolem. Zajímal jsem se o to, proč nám chtějí pár metrů od bytovek postavit obrovské překladiště železa. Proč jsou na jednáních arogantní a ještě vydali tiskovinu s názvem Jak se kalil Březhrad. Prožívali jsme to a město s námi nejednalo. Vnímal jsem to negativně, a proto jsem se vlastně dal do politiky. V tu chvíli jsem opravdu byl pro odtržení, protože to byla jediná možnost, jak se rozhodovat o místě, kde žiju.

Ve vašem programu mě zaujalo, že půjdete jen do koalice, ve které nebudou do rady nominováni lidé napojení na korupční a klientelistické prostředí. Máte na mysli někoho konkrétního?

Ne. Na druhou stranu nemůžeme předjímat, jak dopadnou volby. V těch krajských se často stává, že někdo přeskáče nahoru a někdo se naopak upozadí. Ale ano, slibujeme to voličům, je to naše předsevzetí. Jde o to, abychom se nezaplétali s nějakými prospěcháři. Nemáme za sebou žádné korupční skandály a chceme, aby to tak i zůstalo.

Poučily vás v tomto směru dva roky v hradeckém zastupitelstvu? Narazil jste na případ klientelismu a korupce?

Po pravdě nenarazil. Samozřejmě si ale můžeme říct, že nějaké takové vazby ještě fungují.

Důležitý pro vstup do případné koalice je pro vás závazek, že nebudou privatizovány krajské nemocnice. Vy jste snad takové snahy v našem kraji zaregistroval?

Pokud taková snaha není, neznamená to, že nepřijde. Je to náš závazek k voličům, protože skutečně nechceme, aby krajské nemocnice šly do privátního sektoru. Ten se zaměřuje na zisk a neposkytuje kvalitní a dostupnou péči ve všech směrech. Spíš si vyzobe to, co nejvíce sype a za co dostává dobré úhrady od pojišťoven. Ten zbytek omezuje, nebo dokonce ruší. K tomu se nechceme dostat.

Slýcháte často narážky na váš věk a politickou nezkušenost?

Poslední dobou už tolik ne, ze začátku to bylo častější. Věk podle mě tolik nerozhoduje. Mám zkušenost a tím, že jsem mladší než ostatní, nabízím i jiný pohled na věc. Příklad: chtěl bych zapojit moderní technologie, abychom kraj posunuli dál.

Podle posledního průzkumu mají Piráti v kraji volební potenciál až 21 procent. Odpovídá to podle vás realitě?

Mám radost, ale musíme brát to, že je to jen volební potenciál a nikoli průzkum. Voliči se budou rozhodovat až v posledních dvou týdnech, jak je zvykem. Každopádně, kdyby to tak dopadlo, byl by to úspěch.

A jaký výsledek už by pro vás byl zklamáním?

Kdybychom se do zastupitelstva nedostali.

Před čtyřmi lety byla koalice hotová už pár hodin po volbách v duchu všichni proti hnutí ANO. Proto mne zajímá, zda již nyní vyjednáváte s potenciálními partnery.

Bavíme se se všemi kromě komunistů, SPD a Trikolóry. Karty sice rozdají až voliči, ale chceme dopředu vědět, jestli se spolu dokážeme bavit a jestli máme společné názory.

A proč jste předem diskvalifikovali i Trikolóru?

Kvůli jejich názorům, které jsou často extremistické. Zároveň je to strana populistická bez konkrétní myšlenky. Například jejich představa o zrušení inkluze mi doslova trhá žíly. Obzvlášť když nevědí, co to znamená.

S hnutím ANO byste problém neměli?

Je možné, že pokud budeme chtít prosadit své cíle a názory a nebude to jinak možné než v koalici s ANO, spolupráce není vyloučená.

Jsou pro vás čitelné záměry stran, které jsou sice tradiční a v minulosti velmi silné, ale pro letošní volby se spojily s poněkud méně zavedenými subjekty?

Většina z nich má svůj program. Ostatně se s nimi scházíme, abychom se ujistili, jestli to myslí vážně a jsou autentické. v regionální politice jde hlavně o lidi a většinu z uskupení známe. Je jejich věc, proč se spojují.

A Piráti měli od začátku jasno, že do voleb půjdou sami?

Rozhodně jsme to neměli příkazem. Tu otázku jsme nadhodili na krajském fóru, ale celá členská základna rozhodla, že to chceme zkusit sami.

Představte si, že Piráti se stanou součástí koalice, ale nedosáhnou na post hejtmana. V gesci jakého radního byste se cítil nejjistější?

Je škoda, že tu není radní pro inovace a modernizaci kraje. Moderní technologie šetří čas, dávají komfort a mohou kraj posouvat dál. Tato gesce by mohla mít přesah i do jiných. Skutečně můžeme kraj posouvat. Povedlo se nám to například v příkladu s otevřenými daty. Jsme jeden z mála krajů, který je má. Problém bych ale určitě neměl ani s gescí pro životní prostředí. Kraj musí být šetrný k přírodě a hlavně má rezervy. Kraj má koncepci, ale je potřeba do toho šlápnout, abychom se od ní mohli odrazit.

A jaká gesce podle vás hoří nejvíc?

Těžko vybrat. Tak třeba sociální oblast: my chceme více podporovat terénní pracovníky, protože nám stárne populace. Takže ta bude hořet čím dál víc a je potřeba začít jednat. Zásadně nám tu chybí například odhlehčovací služby. Člověk, který se o svého blízkého stará 24 hodin denně, si prostě někdy musí odpočinout. Ve zdravotnictví se musí řešit personál a zároveň investice. V dopravní oblasti bychom měli začít jednat s vlastníky pozemků a zkusit je vykoupit, i když tam jsou legislativní záludnosti. Potřebujeme navázat na dosavadní práci a hlavně to naplánovat. A ne pouze na čtyři, ale i na osm let dopředu.

Jakou vládu má podle vás kraj?

Spousta lidí té vládě předvídala rychlý konec, protože se spolu muselo domluvit tolik uskupení. Já je obdivuju, že to vydrželi. Některé gesce se skutečně posunuly: například se zvýšily a zároveň dodělaly investice. Samozřejmě má i vyloženě slabá místa, na kterých by bylo potřeba začít pracovat.

Ve vašem programovém bodu s názvem Kraj šetrný k přírodě mimo jiné slibujete, že budete motivovat zemědělce a vlastníky lesů, aby zvyšovali odolnost krajiny. Máte představu jak to dělat?

I vláda již připravuje dotační programy. Je pravda, že kraj nemá takový vliv, ale může podporovat zemědělce, kteří mají remízky, pravidelně střídají plodiny, prostě se starají a nemají zájem pěstovat na širých lánech jen kukuřici.

Dobře, ale jak je motivovat?

Kraj může mít pobídky a může jim minimálně pomoct s dotacemi, které jim dává stát. Zjednodušit jim papírování. Zemědělci se na to mohou často vykašlat, protože to nechtějí řešit administrativně. To je rozhodně cesta.

Ve vašem programu jsem se také dočetl, že školství nabralo kvůli nezájmu politiků ztrátu. Myslíte celý obor obecně nebo krajské školství?

Celý obor. Pokud někoho učíte, učíte, jak se má chovat, učíte ho nějaké základy, ale možná byste mu chtěl dát i něco navíc. V takovém případě se musíte posouvat s dobou. Před deseti lety ještě prvňáčci neměli mobily. Teď už ano. Narážím na to, aby učivo bylo běžně dostupné na internetu, vždyť skoro každé dítě už má chytrý mobil. Pokud budou mít zájem, učivo mohou mít okamžitě k dispozici. Ve školství by se mělo více dbát na přítomnost. A třeba i na spolupráci s firmami, které nejen přinesou své know-how, ale studentům ukážou, kým se jednou mohou stát. Ale to už se bavíme hlavně o středních školách. Je potřeba motivovat a já nevím, jestli to současné školství zvládá. Spíš ne.

A co takzvaná optimalizace gymnázií, o které se mluví již několik let, ale kraj jako by nenašel odvahu do toho říznout...

To bylo velké téma, které se opravdu neřeší, usnulo to. Optimalizace se musí dít na základě nějakých konkrétních dat, která nemáme. Musíme se rozhodnout na základě podkladů a nikoli emocí. Racionálně, nikoli emocionálně a bez politických handlů. Vždyť jde o nesmírně důležitou věc.