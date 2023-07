Přeběhlík z ANO se radním nestal. Koalice řeší, zda selhala technika

Už před volbou opozičníci z hnutí ANO jízlivě gratulovali Jindřichu Outlému k jistému zvolení do městské rady, jenže pak to nenastalo.

Přeběhlík v tajném elektronickém hlasování dostal jen 17 hlasů a koaliční plány na bezproblémové vystřídání člena rady za Jana Holáska (Rozvíjíme Hradec) byly v troskách. Sebevědomou čtyřkoalici Hradeckého demokratického klubu, ODS, Pirátů a Změny a Zelených potopili tři její členové.

Technická chyba, anebo zrada? Tato otázka se řešila bezprostředně po zasedání zastupitelstva a vedení města stále nemá jasno. Pravděpodobnější však je úmysl. Tři zastupitelé se zdrželi hlasování, 12 jich bylo proti.

Přiznal se jediný reprezentant koalice. S volbou někdejšího zastupitele za hnutí ANO měl nepřekonatelný problém Jakub Sofka (TOP 09), zbývající dva odvahu nenašli. Hradecká rada tak prozatím zůstane desetičlenná. Druhý pokus zvolit Outlého se nejspíš uskuteční v srpnu a protože vedení města se chce pojistit proti případnému selhání techniky, hlasovat se nejspíš bude papírovou formou.

Politicky nedospělé, tvrdí primátorka

Primátorka Pavlína Springerová si každopádně nepřipouští žádný další zásadní otřes důvěry uvnitř koalice. Ten první již překonala. Původní pětikoalice se rozpadla 3. května, kdy čtyři strany vypověděly koaliční smlouvu hnutí Rozvíjíme Hradec.

Jeho lídra Jana Holáska bývalí kolegové obvinili, že není schopen týmové práce, a senátor za Hradecko vzápětí raději sám rezignoval. Do opozice si s sebou vzal zastupitele Petra Nebeského, ale třetí zastupitelka hnutí Ilona Dvořáková pokračuje v radě i ve funkci náměstkyně primátorky coby nezávislá.

„Vyjasnili jsme si to, také od kolegy Sofky vím, že jeho hlasování bude vypadat při tom dalším jinak, respektive že bude souhlasné. Řekli jsme si to jasně a bude se hlasovat klasicky papírově,“ řekla primátorka rezolutně.

Dá se vytušit, že Jakub Sofka za přiznání, že porušil koaliční jednotu, dostal pořádně za uši.

„Řekla jsem mu, že pokud takové pohnutky měl, neměl podepisovat koaliční smlouvu, ale raději přepustit svůj zastupitelský mandát. Ty pohnutky mi nepřijdou politicky dospělé,“ pokračovala Springerová.

Naopak náměstek pro sociální oblast a majetek města Pavel Vrbický (Piráti) se odvážného topkaře zastal:

„Umím si představit, že někteří lidé s volbou Jindřicha Outlého měli problém. Myslím si, že je tam ještě jeden zastupitel, který se nepřiznal. Ale pan Sofka to hlásil měsíc a půl dopředu a za mě je to rovný člověk. Ten třetí člen koalice mohl být zmaten při elektronickém hlasování.“

Selhal skutečně systém?

Pravda je, že tajnou volbu provázely zmatky. Ještě před ní se opozice smířila s porážkou. Místopředseda klubu hnutí ANO Denis Doksanský řekl, že koalice založená na přeběhlících z hnutí ANO nebude stabilnější. Kromě Outlého přešla na stranu koalice i Monika Štayrová, jež nově působí v představenstvu v hradeckých vodárnách, za což pobírá odměnu 240 tisíc korun ročně.

„Otázka je, s čím bylo spojeno získání pana Outlého. Už ta pozice radního je určitě hezký dárek,“ ironicky prohlásil Doksanský.

S tvrzením, že nezvolení Outlého nezavinila elektronika, souhlasí náměstek primátorky za oblast životního prostředí i územní plánování Adam Záruba (Změna a Zelení):

„Každopádně jsem byl docela překvapený. Kdyby chyběl jeden hlas, nic by se nedělo, ale chyběly hned tři. Je otázka, zda byl způsob hlasování skutečně bezchybný. Pokud by systém skutečně selhal, spíš by se objevilo, že ti lidé nehlasovali, místo toho, že buď byli proti, anebo se zdrželi. Pokud se dobře pamatuji, ta čísla seděla a podle mě se objevili další dva, kteří byli proti. Vím o tom, že někteří kolegové měli výhrady k tomu hlasovat pro někoho, kdo byl v hnutí ANO, i když mně to přijde jako trochu extrémní postoj.“

Například náměstek primátorky Miroslav Hloušek (ODS) by prý rád věřil, že volbu ovlivnily technické potíže.

„Jeden zastupitel se ke všemu postavil čelem a přede všemi prohlásil, že s volbou měl problém. A protože se domnívám, že totéž by udělali nebo měli udělat zbývající dva koaliční zastupitelé, podle mě opravdu mohlo dojít k chybě v systému,“ soudí náměstek pro sport nebo dopravu.

Tajná volba = potíže

Až se na program zastupitelstva opět vrátí tajná volba Jindřicha Outlého do rady města, místo elektronicky se bude hlasovat postaru papírově. Čtyřkoalice chce vyloučit „chybu v matrixu“.

„Nevím, jestli se tomu dá říkat technické selhání, ale určitý zmatek v technické oblasti tam byl. Já jsem zvyklý hlasovat elektronicky docela často. U Pirátů máte jistotu o hlasování a navíc vám přijde i potvrzovací e-mail. Tady ta jistota nebyla. Třiadvacet lidí začalo hlasovat už během projevu primátorky, když popisovala, jak se bude hlasovat. To se sice skrečovalo, ale umím si představit, že někteří lidé s elektronikou měli problém,“ řekl Pavel Vrbický.

„Elektronické hlasování nebylo úplně šťastné, byly tam tři formuláře pro hlasování a až ten třetí byl platný. Proto nedokážu vyloučit, že za vším stály technické potíže,“ míní primátorka.

Druhou možností pro koalici by mohla být klasická veřejná volba. Tajná bývá často považována za zkoušku pevnosti a hradecká soudržnost se v ní ukázala být narušená. Na stejném zasedání byla na programu i veřejná volba nového předsedy výboru pro územní plánování. Oldřich Vlasák (ODS) prošel zcela hladce, kromě všech koaličních hlasů získal dokonce i jeden opoziční.