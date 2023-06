Vzpurný farmář musí krkonošské louky uvolnit, potvrdil hradecký soud

Hospodář František Zálešák z Klínových bud v Krkonoších, kterému Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) po sporech vypověděla smlouvy na pronájem pozemků, musí horské louky opustit. Okresní soud v Trutnově v lednu zamítl jeho žalobu a farmář neuspěl ani s odvoláním u Krajského soudu v Hradci Králové.

Ten ve čtvrtek potvrdil platnost verdiktu okresního soudu. Rozhodnutí je pravomocné. Je možné se proti němu už pouze dovolat k Nejvyššímu soudu.

Správa KRNAP farmářovi pronajímala 32 hektarů luk na Přední Planině a Klínovkách. Spolupráci s ním po konfliktech ukončila v létě 2021. Vypověděla pachtovní smlouvy z let 2017 až 2019 a podala na Zálešáka trestní oznámení. Výpovědní lhůta vypršela už loni v září.

Ochranářům prý vyhrožoval

Podle ochranářů hospodář slovně napadal a vyhrožoval zaměstnancům správy parku. Podnikatel tvrdil, že vypovězení smluv bylo odvetou za to, že upozorňoval na černou skládku, kterou nikdo nechtěl odstranit, a podal kvůli tomu trestní oznámení.

Krajský soud jednání několikrát odročil, tentokrát už ovšem rozhodl, přestože do jednací síně ve čtvrtek dorazili pouze zástupci Správy KRNAP. Krajský soud dal za pravdu trutnovského okresnímu soudu, jenž konstatoval, že správa parku dala výpověď farmářovi v souladu se zákonem. Obě pachtovní smlouvy bylo možné vypovědět bez udání důvodu.

„Rozsudek okresního soudu je věcně zcela správný, odvolací námitky kopírují stanovisko žalobkyně v prvostupňovém řízení. Nedokáže se smířit s tím, že dostala výpověď z pachtovních poměrů z dostatečným předstihem. Ať jsou důvody výpovědi jakékoli, tak to nehraje pro posouzení platnosti výpovědi žádnou roli,“ konstatovala soudkyně Romana Nováková.

Rozsudek krajského soudu je pravomocný. Farmář může do dvou měsíců pouze podat dovolání k Nejvyššímu soudu. Zda tohoto opravného prostředku využije, není jasné. Redaktor MF DNES se pokoušel Františka Zálešáka, který k soudu nedorazil, kontaktovat, ale farmář nezvedal telefon.

Mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný potvrdil, že na pozemcích na Přední Planině a Klínových boudách stále hospodaří.

„Stále neopustil pozemky. Soudy různých instancí potvrdily, že jsme postupovali správně. Nyní budeme řešit, jak lokalitu uvolnit, aby se tam dalo hospodařit,“ sdělil Drahný. Podle něj zatím není jasné, zda správa parku bude na loukách hospodařit sama, nebo je opět pronajme jinému hospodáři.

Nepustil je na pozemek

František Zálešák a ochranáři se v minulosti dostali do konfliktu kvůli návrhu zaevidovat mokřad na Klínových boudách jako ekologicky významný prvek. Správa KRNAP trvala na zákazu pastvy a hnojení, aby nedošlo k poškození mokřadu. Zálešák pracovníky správy nepustil na obhospodařované pozemky.

„V tomto případě šlo navíc o státní pozemek v kompetenci Správy KRNAP, který je součástí vypovídané pachtovní smlouvy. Tím dochází k maření výkonu orgánu ochrany přírody,“ argumentoval v roce 2021 mluvčí Radek Drahný.

Podle Zálešáka byly výpovědi odvetou za černou skládku plastů, baterií a stavebního materiálu nedaleko boudy Kantorka, na kterou upozorňoval a neúspěšně usiloval o její odstranění. Podal kvůli tomu trestní oznámení i podněty na Českou inspekci životního prostředí.

Upozornil na nelegální skládku ochranáře i politiky. Bez odezvy. „Chtěl jsem, aby to uklidili, protože to tady nemá co dělat. Všichni akorát slibovali a zametali to pod koberec. Nebyla žádná vůle skládku odstranit,“ řekl MF DNES v roce 2021. František Zálešák žije a hospodaří na Klínových boudách od roku 2017. V nadmořské výšce kolem 1 200 metrů založil horský ranč a na loukách chová skot.