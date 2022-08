Fabergého vejce z bílého zlata a diamantů ukrývá zmenšeninu dvorské galerie

Majitel otevřel galerii se stropní prosklenou pyramidou na okraji Dvora Králové naproti domu, kde bydlí, loni v červenci.

„O tom, že bych si nechal vyrobit Fabergého vejce, jsem začal přemýšlet před deseti lety. Vždycky se mi líbily staré šperky. Teď nastal ten správný čas, protože jsem do něj měl co schovat. Původně jsem si myslel, že dovnitř dám nějaký drahý kámen, ale když se postavila galerie, měl jsem jasno,“ říká Luboš Blaha.

Uvnitř vajíčka je přesná zmenšenina budovy. Vejce je vyrobené ze čtrnáctikarátového zlata, s podstavcem měří 27 centimetrů, tvůrce klenot osázel 273 broušenými diamanty.

Valentin Kornějev na něm pracoval půl roku každý den, vejce vytepal ze zlatého plechu. Pro vyražení ornamentů vyrobil speciální ocelové raznice.

„Známe se dlouho, chtěl jsem mít památku na jeho práci, je jedním z mála zlatníků u nás, možná jediný, který něco takového umí. Každý týden jsme se scházeli, diskutovali a vymýšleli, co by se tam hodilo. Vejce se několikrát předělávalo. Je to výsledek špičkové zlatnické práce,“ vysvětluje majitel galerie.

Vejce je kromě diamantů osázeno brazilskými ametysty a pokryto smaltem, tedy speciálním lakem, který se nanáší v několika vrstvách a vypaluje. Jsou na něm iniciály majitele galerie LB a ornamenty. Umístěno je uprostřed výstavní místnosti v prosklené bezpečnostní vitríně vyrobené na míru a napojené na alarm.

Klenoty pro carskou rodinu

Zlaté klenoty ve tvaru velikonočního vejce s překvapením uvnitř vyráběl ruský zlatník německého původu Peter Carl Fabergé na přelomu 19. a 20. století pro carskou rodinu. Ze zlata a drahých kamenů jich rodák z Petrohradu pro Romanovce vytvořil pět desítek, první v roce 1885.

Každé je unikátní a skrývá v sobě jiný předmět. Dnes jsou ve světových muzeích a soukromých sbírkách, několik jich vlastní britská královna Alžběta II. Jejich hodnota je astronomická.

„Fabergého vejce patří k nejdražším klenotům na světě,“ upozorňuje Luboš Blaha.

Nejdražší je Rotschildovo vejce se zabudovanými hodinami, v londýnské aukční síni Christie's se v roce 2007 vydražilo za téměř 20 milionů dolarů. Největší sbírku Fabergého vajec vlastní ruský oligarcha Viktor Vekselberg, za devět carských vajíček zaplatil přes sto milionů dolarů.

Galerii minerálů s výstavní plochou 1 500 metrů čtverečních a s pěti tisíci exponáty otevřel Luboš Blaha v loňském roce. K vidění jsou drahé kameny z celého světa včetně indických křišťálů a několik metráků vážících ametystů z Brazílie, kolekce českých granátů a vltavínů, ale také 150 milionů let staré pískovcové koule z Trutnova.

Většinu českých a slovenských minerálů Luboš Blaha sám nasbíral. Drahé kameny ho zajímají od mládí, díky nim procestoval desítky zemí. Po roce 1989 otevřel velkoobchod s minerály, který dnes patří k největším u nás.