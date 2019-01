Pražští zlatníci vyrobili obdobu Fabergého vejce, stojí miliony korun

„Je to zakázka našeho klienta. V roce 2017 nás navštívil s požadavkem, že ho motivovaly Fabergého vejce a rád by vytvořil dárek pro svou ženu,“ vysvětlil ředitel zlatnické firmy Dušan Mlynarčík, proč takové vejce dělali.

Majitel chtěl zároveň poukázat na poctivé české řemeslo. Vyrobit takové vejce totiž není vůbec jednoduché. K jeho vytvoření použili zlatníci celkem 300 gramů čtrnácti karátového zlata, 200 gramů stříbra, 258 malých diamantů, 47 českých granátů a šest vltavínů. Podstavec vyrobili z národního stromu České republiky, tedy lípy.

„Myslím, že za zmínku stojí povrch vejce, tam je použito určité češství. Vycházely jsme ze secesních motivů Alfonze Muchy,“ sdělil Mlynarčík s tím, že výroba vejce trvala zhruba dva tisíce hodin práce.

Fabergého vejce Původně to byly zlaté klenoty ve tvaru velikonočního vejce, které vytvořil ruský zlatník a klenotník Carl Peter Fabergé z rodiny původem hugenotských uprchlíků z Německa a jeho spolupracovníci. Stalo se tak v původně rodinné klenotnické dílně v Petrohradu v období let 1885-1917. Dnes se termín obecně používá pro klenoty v podobě vajec s překvapením uvnitř.



„Člen našeho týmu, David Hrubec, to ve své podstatě dělal skoro sám až na pár úkonů. On je výborný v tom, že to dokáže navrhnout, vyrobit a dá se s ním vše konzultovat,“ sdělil ředitel zlatnické firmy.

Na vejci však není speciální jen to, že je ze vzácných materiálů a trvalo dlouho jej vyrobit. Největší přednost tohoto uměleckého díla je možnost pomocí malé kliky na boku přetvořit vejce v růži. Při točení klikou navíc z vejce zaznívá skladba Vltava od Bedřicha Smetany. Celková hodnota vejce je zhruba 3,5 milionu korun.