Kamioňáci troubili obětem z Černožic na cestu, děvčátko podstupuje operace

Do obřadní síně zamířilo ve středu v 11 hodin několik desítek pozůstalých, přátel i kolegů. Seřadili tahače na úzké cestě podél hřbitova, smutečně je ozdobili a nechali auta blikat. Po skončení obřadu pak čtyřicetiletému Radkovi a třicetileté Janě zatroubili na poslední cestu.

Tragická dopravní nehoda se stala v neděli 31. května mezi Černožicemi a Jaroměří na silnici I/33. Zemřel při ní pravděpodobný viník, mladý řidič vozu BMW, který se zřejmě po riskantním předjíždění nezařadil do svého pruhu. V protisměru se srazil s osobním vozem Škoda Octavia, v němž zahynuli oba partneři a jejich čtyřletá dcera se vážně zranila.

Nehoda vzbudila značnou pozornost a řidičovy kamarády vyburcovala k velké vlně solidarity. Atmosféra však byla velmi tíživá. Všichni jsou až příliš zaskočeni tragickou událostí.

„Neustále přemýšlím nad tím, jestli kamarád mohl té srážce nějak zabránit, ale jsem přesvědčen, že nemohl, jinak by to jistě udělal. Podle mě se to seběhlo tak strašně rychle, že to prostě nešlo. Nemělo se to stát. Je to hrozně čerstvé, spoustě z nás dnes ukápne slza. Byli tak mladí,“ uvažuje kamarád zemřelého řidiče šestačtyřicetiletý Radek Nešněra z Libuně.

„A ten, co to zavinil? Co na to říct... Byl to také mladý člověk. Myslím, že část viny nese jeho rodina,“ podotýká ještě Nešněra.

S Radkem se kamarádili, protože vyrůstali v stejné vesnici. Pak se asi dvacet let neviděli, později ale oba pracovali ve dvou stejných dopravních firmách. I potom zůstali v kontaktu. „Byl dobrý řidič. Nevím o žádné jeho, byť drobné nehodě. Určitě na něj bylo spolehnutí,“ lituje odchodu kamaráda.

Řidiči kamionů se už dopředu na sociálních sítích domluvili, že oběti nehody uctí černou stužkou uvázanou na zrcátku. Mnozí také už sdíleli záběry, jak kolem poledního na silnicích zatroubili, někteří i na zahraničních cestách. Chtějí to opakovat vždy v poledne po řadu měsíců.

Čtyřletou osiřelou dcerku záchranáři po nehodě přepravili vrtulníkem nejprve do Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Předminulé pondělí ji odtud ve stabilizovaném stavu přeložili na specializované oddělení do pražského Motola kvůli několika předpokládaným operacím.

Dítě má zlomeniny v obličeji, lékaři je dosud udržovali v umělém spánku. Jeden z přátel zemřelého Radka uvedl na sociálních sítích, že pondělní velká operace spodní čelisti dopadla pro holčičku zdárně a lékaři ji postupně budou moci zkusit odpojovat od přístrojů. Portálu iDNES.cz se to však zatím nepodařilo ověřit. Ve prospěch děvčátka a na jeho další léčbu už také lidé sbírají peníze.

Vyšetřování dopravní nehody policie dosud neuzavřela. Jako pravděpodobného viníka však již krátce po nehodě označila 27letého řidiče vozu BMW. Podle lidí, kteří se o nehodě vyjadřovali na sociálních sítích, se jednalo o mladého muže z Jaroměře, který se často chlubil sportovními auty a rychlou jízdou.