Náměstek poletí na Tchaj-wan, Hradec chce hledat investory pro letiště

Podle Řádka bude mít cesta z 90 procent pracovní charakter. Je prý připraven i na možné popudlivé reakce Číny.

„Je to především pracovní cesta, ale určitá symbolická rovina v tom může být spatřována a já se za ni určitě nestydím. Vnímám to tak, že spolupráce České republiky a Tchaj-wanu je jakýmsi návratem k hodnotové politice, která byla na nějakou dobu přibrzděna,“ řekl náměstek primátorky pro oblast strategického rozvoje, investic, ochrany klimatu a dotací.

„Servilní vítání a lákání čínských investorů se nyní ukázalo jako totálně marná cesta, takže se nebojím. Tchaj-wan je totiž v Česku šestnáctkrát větší investor než Čína. Opravdu se neobávám, jaké to bude mít důsledky, a je mi jedno, co si o tom myslí kdokoli z Číny,“ uvedl dále.

Skupina politiků, podnikatelů, vědeckovýzkumných a vzdělávacích organizací a zástupců Brna a Hradce Králové na Tchaj-wan odletí koncem března. Naváže tak na rok a půl starou delegaci šéfa Senátu Miloše Vystrčila (ODS) nebo na telefonní rozhovor nově zvoleného prezidenta Petra Pavla s prezidentkou Tchaj-wanu, které Česko podle čínské vlády zařadily mezi čelné představitele narušitelů vztahů s Čínou.

Cíl cesty Lukáše Řádka je ale jiný než si proti sobě a městu poštvat Čínu. Pro Hradec Králové je to velká příležitost sdělit významným investorům, že chystá velká rozvojová území, přinejmenším na letišti nebo v severní zóně.

Tchaj-wan ve dnech 28. až 31. března pořádá veletrh Smart City Summit & Expo se zaměřením na oblasti chytrého zdravotnictví a vzdělávání, umělou inteligenci či na zelené energie. Každoročně přitáhne na 500 vystavovatelů a různých investorů a přes sto tisíc návštěvníků.

Hradec chce nabídnout rozvojové plochy

Kromě veletrhu se Řádek také setká s tchaj-wanskými společnostmi a zástupci samospráv a investory.

„Tchaj-wan je technologický lídr a investorem v mnoha místech republiky, leč v Hradci zatím bohužel nikoliv. Bylo by tedy skvělé partnerství provázat s nějakými investicemi v hradeckých rozvojových zónách. Jeden z velmi prestižních výrobců dronů a podobných technologií připustil možnost spolupráce a teoreticky by to mohl být příklad, jak investory dostat do připravovaných rozvojových území. Budeme vytipovávat i další vhodné partnery,“ sdělil Řádek.

„Máme přislíbený kontakt minimálně na jednu firmu, která má potenciální a konkrétní zájem,“ podotkla primátorka Pavlína Springerová (HDK).

Investice v Česku mají být miliardové

Pro Řádkovu cestu na Tchaj-wan zvedlo ruku v úterý 7. února osm z 11 členů hradecké rady, zdrželi se jen zástupci ODS - Miroslav Hloušek, Oldřich Vlasák a Alexandr Hrabálek.

„Připadalo mi, že důvodová zpráva není úplně vyčerpávající. Kdyby zaznělo vše, co jsem slyšel nyní, bylo by to pro nás hlasovatelné,“ řekl 8. února Miroslav Hloušek, náměstek primátorky pro dopravu, ekonomiku, městské organizace a sport.

Hradec investorům na svém letišti nabízí nejen desítky hektarů rozvojových ploch, ale i blízké dálnice D11 a D35, sází i na severní tangentu a civilní letiště. Město si tu představuje průmyslové plochy spojené s letectvím, high-tech technologie, různé inkubátory a provázanost na leteckou nákladní přepravu - cargo.

Je tu také zkušebna leteckých motorů Praga Avia Českého vysokého učení technického, město nyní mluví o tchaj-wanském výrobci dronů.

Tchaj-wan chce v Česku investovat miliardy korun do technologických společností. Peníze mají proudit následujících deset let, ve střední a východní Evropě chce vynaložit 200 milionů dolarů, tedy zhruba 4,6 miliardy korun. Až osmdesát procent peněz má jít do Česka, Litvy a na Slovensko.