Experti posoudí, zda alej Kaštanka u dvoukolejky zůstane celá, nebo jen z půlky

Už v prosinci by měl začít ostrý provoz na železniční dvoukolejce mezi Opatovicemi a Pardubicemi. Projektanti dopředu počítali s tím, že nejsložitější v celém úseku až do Hradce Králové bude stavba mostu těžkého 1 350 tun v Pardubicích. Jenže zatímco kolos už je na místě, stavba druhé koleje v úseku Opatovice - Březhrad - Hradec Králové zamrzla. Budovat se přitom měla začít už před pěti lety.

Nejnovější termíny nejsou příliš povzbudivé. Správa železnic (SŽ) předpokládá, že poslední úsek hradubické dvoukolejky začne růst na podzim v roce 2028 a hotov by mohl být na jaře roku 2032. Avšak už za rok by měla začít obří modernizace železničního uzlu Hradec Králové odhadem za 2,5 miliardy korun.

U plánované dvoukolejky mezi Hradcem a Opatovicemi zůstává dosud nedořešena budoucnost „nejkrásnější aleje roku 2016“. Odborníci z ČVUT by už brzy měli posvětit buď variantu SŽ s kácením jedné řady zdobné aleje, anebo „oponenturu“ spolku Kaštanka. Ta tvrdí, že záchrana stromů v Opatovické ulici je možná, ne-li žádoucí.

Mezi spolkem a městem zavládl smír

Zatímco před rokem mezi městem a spolkem naplno hořel spor a vzájemné napadání, kdo je viníkem, se změnou ve vedení radnice přišel smír.

„Nemyslím si, že v minulosti byla koordinace vzájemných jednání optimální. Dostalo se to až do fáze, kdy jedna strana přestala důvěřovat druhé, zavládly předsudky a střety mezi skupinou obyvatel města s relevantními požadavky a právním tlakem Správy železnic na zdvoukolejnění,“ řekl náměstek primátorky pro oblast investic Lukáš Řádek (TOP 09).

„Jednání s městem se skutečně velmi výrazně zlepšilo,“ potvrdil Bohdan Samek, jeden ze zakladatelů spolku Kaštanka.

Podle něj ještě březnová schůzka mezi objednatelem SŽ, zhotovitelem společností Sudop Praha, městem a nespokojenými obyvateli hradeckého předměstí nedopadla příliš dobře.

„Bavili jsme se o dvou variantách, jenže ani jedna neřešila záchranu celé aleje, ale jen jedné řady. Přitom je velké riziko toho, že kvůli vykácení jedné řady nepřežije ani ta druhá,“ doplnil Samek.

Zachrání alej ochranný rám?

SŽ argumentovala hlavně rizikem pádu stromů do kolejiště a příliš malou vzdáleností vodiče od zeleně, avšak Kaštanka přišla s návrhem, který by podle ní byl přijatelný pro všechny účastníky.

Odborníci z ČVUT dostali za úkol prověřit možnost stavby ochranného rámu, díky kterému by přežily obě řady kaštanů a jenž by nezasahoval do soukromých pozemků a současně respektoval dvoukolejku. Návrh spolku dokonce obsahuje i variantu výstavby přímo z kolejí, která vylučuje zábory pozemků v soukromém vlastnictví.

Ještě v nedávné minulosti byla mezi městem a spolkem nepřekonatelná názorová propast. Zatímco Kaštanka jednala i se špičkami SŽ a připouštěla minimálně ochotu naslouchat jejím prosbám, s tehdejším vedením města jakákoli dohoda možná nebyla. Současný smír je proto tím největším posunem.

„Pro všechny by byla optimální varianta, kdyby tam mohly být dvě koleje a současně dvě řady aleje. Pokud to však nebude možné, pro město je prioritou varianta se dvěma kolejemi před dvěma řadami stromů,“ řekl náměstek Řádek.

„My víme a máme ověřeno z odborných kruhů, že dvojkolejná trať do Opatovic a dvouřadá alej mohou existovat současně, a to i bez záboru soukromých pozemků,“ zdůraznil Bohdan Samek.

Rekonstrukce za 2,5 miliardy

Ještě před dvěma lety SŽ operovala s termínem začátku výstavby v problematickém úseku v druhé polovině roku 2025. Od té doby však došlo k podstatnému zdržení.

„Pracujeme s termínem realizace od podzimu 2028 do začátku roku 2032,“ konstatovala mluvčí SŽ. Podle ní se však blíží rekonstrukce hradeckého železničního uzlu: „S jeho modernizací počítáme od podzimu příštího roku do konce roku 2029. Konečný termín je však závislý na projednání a schválení společného územního a stavebního řízení a soutěže na zhotovitele stavby.“

Největší změnou má být vybudování zcela nového čtvrtého nástupiště, proměnit se však mají i tři stávající. Rekonstrukce se bude týkat veškeré technologie, výpravní budovy, ale i podchodu v Honkově ulici nebo železničního mostu přes Gočárovu třídu. Modernizace má pamatovat na plán stavby druhé koleje nejen ve směru do Pardubic, ale také do Chlumce nad Cidlinou a Týniště nad Orlicí.

20. června 2023