Stavba dvoukolejky z Hradce do Opatovic stojí, boj o alej Kaštanku trvá

Zatímco na nádraží v Rosicích se už trhají staré koleje a za necelé dva týdny začne velká výluka kvůli stavbě nového mostu přes Labe, budování dvoukolejky mezi Hradcem Králové a Opatovicemi zamrzlo. Protože nic nenasvědčuje tomu, že by se projekt podařilo brzo restartovat, otvírají se nezhojené rány a křivdy.

Navzdory 14 měsíců staré striktní zprávě hradecké radnice, že trasa je neměnná, a tak je osud kaštanové aleje na Pražském Předměstí zpečetěn, Spolek Kaštanka v bitvě pokračuje. Může mu nahrát to, že Správa železnic (SŽ) přerušila projektování kvůli požadavku hejtmanství na zvýšení přepravní kapacity. Spolek žádá, aby byla obnovena činnost komise pro modernizaci železniční trati mezi Hradcem a Opatovicemi.

A trvá na svém elementárním požadavku, aby zůstala zachována celistvost aleje roku 2016, má výhrady ke stavbě protihlukové bariéry a nesouhlasí ani se stavbami dvou podchodů a jednoho podjezdu.

O nás bez nás, říkají lidé z Kaštanky

Lidé z Kaštanky mají pocit, že město rozhodlo o kácení i jiných negativních vlivech stavby za jejich zády.

„Stanoviska pro pokračování projektu i v letošním roce, se kterými zásadně nesouhlasíme, byla přijata o nás bez nás. Trváme na dodržení dohod, které již byly v pracovní komisi pro modernizaci odsouhlasené,“ řekl na posledním jednání zastupitelů člen spolku Bohdan Samek.

Nejen Kaštanku překvapil tón města, které loni v březnu oznámilo, že jednání je u konce, padne celá jedna řada aleje a jediné, o čem se dá diskutovat, jsou přechody přes železnici. Nyní, když nuceně ustaly projekční práce a SŽ modeluje nové dopravní zatížení, spolek mobilizuje.

„Nesouhlasíme s vykácením jedné řady aleje. Dlouhodobě navrhujeme použití nových technologií výstavby s menšími zábory, s čímž v dopisu z listopadu 2020 souhlasil i náměstek Bláha (náměstek primátora pro oblast investic – pozn. red.). Dál nesouhlasíme s vytvořením neprostupné bariéry podél trati od ulice Honkova až po Kuklenskou. Ta přeruší a výrazně prodlouží trasy chodců a cyklistů. Vybudování podjezdů s hloubkou přes čtyři metry v Kuklenské ulici může způsobit trvalý pokles spodní vody a tím i ztrátu vody ve studních. Tento podjezd v kombinaci s podjezdem v Pardubické ulici bude mít za následek zvýšení dopravy nejen na Pražském Předměstí, ale v Labské Kotlině II a mimo jiné i v Kuklenách,“ uvedl Samek.

Náměstek skupinu přece jen svolá

Pracovní komise pro modernizaci nyní nepracuje, spolek si stěžuje, že město nekomunikuje. Přesto byla jeho snaha odměněna dílčím úspěchem.

„Vzhledem k pracovní vytíženosti kolegů nemám důvod cokoli svolávat, protože stav se nevyvíjí. Dospěl jsem však po tlaku k názoru, že skupinu svolám, věci si zopakujeme a řekneme si, jaký je stav,“ konstatoval náměstek Jiří Bláha (ODS).

Nečinnost komise kromě Kaštanky kritizovala i opozice. Například podle Martina Hanouska (Změna a Zelení) je právě nyní nejvhodnější čas k obnovení jednání.

„Pan náměstek Bláha – a já jsem byl účasten jednání té komise – slíbil, že skupina bude projednávat jednotlivé záležitosti se Správou železnic i se Spolkem Kaštanka. Spolek však už několik měsíců písemně urguje pana náměstka, aby jednání pokračovala dál. Argumentovat tím, že komise nebude projednávat s veřejností, protože Správa železnic přerušila projektování, to je přece úplně špatně. Naopak: využijme ten čas k tomu, abychom se snažili najít nějaké řešení. I když jej nenajdeme ve všech problémech,“ upozornil Hanousek.

Podle něj se město nechová k veřejnosti fér, dvoukolejka do Opatovic měla být hotová dříve než právě realizovaný úsek z Pardubic do Stéblové. Za vinu to dává hradeckému přístupu.

„V Pardubicích už sice staví, ale tam nebyly obstrukce, kterých se pan zastupitel Hanousek zúčastnil. Je rozpor dávat za vinu mně, že v Pardubicích se staví, a u nás nikoli,“ hájil se Bláha.

Hotovo v tomto desetiletí

Sedm kilometrů dvoukolejky mezi Hradcem Králové a Opatovicemi má stát 3,8 miliardy korun. Rozpaky neskrýval ani generální ředitel SŽ Jiří Svoboda. Zatímco jeho předchůdce Pavel Surý odhadl, že stavba začne v roce 2019, Svoboda je opatrnější, míní, že cestující by se mohli dočkat „v tomto desetiletí“. Vrátil se také k požadavkům Spolku Kaštanka.

„Hledáme řešení, naše argumenty jsou stále více vstřícné, včetně výsadby stromů,“ poukázal na radou města schválené zadání projektové dokumentace na náhradní výsadbu nové kaštanové aleje podél Družstevní ulice.

Jenže i tento projekt se podle hradecké opozice zadrhl. „Zastupitelstvo loni v březnu schválilo finance na přípravu akce nazvané nová Kaštanka. Jak to, že není hotová? Jak to, že nebyla předložena do zastupitelstva? Neděje se nic a nejsem si jistý, jestli došlo k převodu financí do letošního roku,“ řekl Hanousek.

Zato druhá kolej mezi Stéblovou a Pardubicemi včetně nového mostu přes Labe, který dlouhá léta fungoval jako železniční špunt, bude hotová do konce roku 2023. Po rekonstrukci 7,5kilometrového úseku budou vlaky jezdit mezi Pardubicemi a Rosicemi nad Labem rychlostí až sto kilometrů v hodině, mezi Rosicemi a Stéblovou ještě o 60 kilometrů vyšší.