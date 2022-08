Turisté ze soukromých parkovišť mívají v Adršpachu potíže, přibylo konfliktů

Mladý pár z Varšavy v horkém odpoledni postává u otevřeného auta, nervózně pokuřuje a mlčí. Přijeli na výlet, sehnali v Adršpachu na Broumovsku levné místo k parkování u soukromého hotelu Skalní město (99 korun), jenže u pokladny skalního okruhu zjistili, že vstupenky jsou momentálně vyprodané.

„Na lístky čekat nebudeme, vracíme se do Varšavy. Měli by to tady napravit. Na internet jsme se předem dívali, ale mysleli jsme, že je u kasy normálně dostaneme,“ říkají Marcin Górski a Anna Piekarska a mizí i s autem pryč.