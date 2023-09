Zatékající střecha a dřevomorka. Hradecké kulturní centrum dál chátrá

Má to být stánek kultury a vzdělávání. Cenná historická budova Adalbertina na hradecké třídě ČSA však víc než cokoli jiného připomíná, že Hradec Králové už není salonem republiky. Návštěvníky zve mobilní oplocení i rezavé lešení se stříškou, která brání nejhoršímu, aby se nikdo vinou stálého odkládání rekonstrukce nezranil.

„Dříve jsme vždy dokázali padající kusy omítky nějak sanovat, ale vloni bohužel přímo před vchod spadl kus římsy, který vážil několik kilogramů. Kdyby to někomu spadlo na hlavu, mělo by to fatální následky. Proto jsme museli přistoupit k nějakému opatření a postavili tam ten nehezký plot,“ vysvětluje původ nevzhledného přístřešku před vchodem Miroslav Franc, ředitel Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti (HKVS), která Adalbertinum provozuje.

Je symbolické, že Franc letos ve funkci šéfa městské instituce končí. Odchází do penze, aniž by se dočkal celkové rekonstrukce objektu, po níž volá už 15 let.

„Nesmírně nás to zlobí, protože je to dům kultury. Tohle je nedůstojné,“ říká. Před lety prosadil alespoň nový nátěr fasády v přízemí po první římsu, protože omítka byla už „hanebně špinavá“. Od té doby se však dál jen flikují nejhorší místa.

Dřevomorka a zatékání

„Správa nemovitostí aktuálně provádí údržbové práce na fasádě a na střeše budovy,“ potvrzuje dílčí práce mluvčí hradeckého magistrátu Kateřina Rohlíčková.

Adalbertinum, postavené v letech 1895 až 1897 v historizujícím novorenesančním stylu podle návrhu architekta Františka Hellmana, už roky potřebuje citelnou finanční injekci. Problematická je nejen fasáda, ale zejména střecha, do níž zatéká. V krovech se usídlila dřevomorka a na hraně životnosti jsou i vnitřní rozvody vody, elektřiny i topení.

„Při poslední rekonstrukci, ještě za totality, nahradily původní břidličnou krytinu alukrytové šablony. Ty už nedrží, při velkém větru jich několik uletí, měděné oplechování je také děravé, komínová tělesa se v podstatě rozpadají. Takto bych mohl pokračovat,“ vyjmenovává Franc.

Město chtělo objekt opravit už v roce 2015, kdy si poprvé zadalo vypracování projektové dokumentace. Tehdy se náklady odhadovaly na 40 milionů korun. To už dávno neplatí. Když projektanti začali pracovat, zjistili, že opravy budou muset být mnohem důkladnější.

Zakázku dvakrát zrušili

Radnice si proto v roce 2018 objednala novou projektovou dokumentaci, jenže ani ta nebyla dostatečně dimenzovaná a město smluvní vztah po půl roce zrušilo.

„Město dospělo k závěru, že objekt kulturní památky potřebuje kompletní rekonstrukci a že původně zadané práce jsou jen dílčí a není vhodné je řešit bez návazností na ostatní profese,“ píše se v dohodě o ukončení smlouvy s projektantem INS spol z Náchoda.

Podobný osud čekal i další zakázku na projekční činnost, kterou radnice v roce 2020 znovu zadala náchodské firmě. Ta městu dodala stavebněhistorický, vlhkostní, mykologický a předběžný restaurátorský průzkum za půl milionu korun. Další práce však radnice stopla. Město předloni ve vypořádání firmě uhradilo 337 tisíc korun včetně daně.

„Hradec tehdy měl ještě požadavky nad rámec původní smlouvy. Možná, že si nakonec spočetli celkové náklady a raději přibrzdili,“ vzpomíná jednatel firmy Pavel Tůma.

Restaurace znovu otevřela

Když město připravovalo v roce 2018 druhou variantu rekonstrukce, v přízemí zrovna otevírala restaurace Jachta. Už tehdy se hovořilo, že rozvoji její letní zahrádky brání právě riziko opadávající fasády. Podnik mezitím i kvůli covidovým opatřením zkrachoval.

Nyní se na stejném místě otevřela nová restaurace U Rudolfa. Také její majitel doufá, že chátrající budova neodradí zákazníky. „Převzali jsme plzeňský koncept, jen upravili nabídku. Věříme, že to bude fungovat a že k nám Hradečáci budou chodit,“ doufá spolumajitel František Kočka.

Hradec Králové mezitím jako by přešlapoval na místě. Adalbertinum se nedostalo ani do výhledu rozpočtu do roku 2025.

„Z projektové přípravy vzešlo, že náklady budou skutečně vysoké. Bude tam potřeba zejména politická vůle,“ míní bývalý investiční náměstek primátora Jiří Bláha (ODS).

Podle zdrojů z magistrátu se naposledy hovořilo o sumě 180 milionů korun. Jenže pak přišlo razantní zdražování. Hradecká koalice navíc stále nemá investiční priority.

„Po odkupu Aldisu do svého majetku musí město přehodnotit a správně definovat budoucí užití Adalbertina a podle toho přistoupit k jeho rekonstrukci,“ upozornila na nové faktory Rohlíčková.