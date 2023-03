Ostudná místa Hradce Králové: socialistická Hvězda a Benešův bulvár straší dál

1 Benešovku látají alespoň provizorně

Největší pozornost dlouhodobě přitahuje rozpadající se Benešova třída na Moravském Předměstí, která si počtem obyvatel nezadá s menším okresním městem. Letos to bude devět let, kdy skončila první část její revitalizace. Na pokračování však obyvatelé čekají marně. Pohledu na někdejší chloubu socialistického urbanismu jistě nepřidá, že některé chodníky, rampy a schodiště jsou už roky zavřené.

Když bylo zřejmé, že další etapa revitalizace nezačne dříve jak v roce 2026, prosadili zastupitelé do rozpočtu loni alespoň 10 milionů korun na zalátání těch největších průšvihů. Městské technické služby za ně opravily některá rozpadlá schodiště nebo havarijní zábradlí.

„Předali jsme jim soupis asi 25 bodů, což z velké části opravdu splnili. Musím říct, že s panem ředitelem je špičková spolupráce. Opravily se lavičky, dlažba na chodnících, díry na autobusových zálivech,“ kvituje určité zlepšení místopředsedkyně komise místní samosprávy Zuzana Benešová.

Méně optimistický je pohled na hlavní prioritu místních – na lávku zavřenou přes deset let u zastávky Kozlovka, kterou má nahradit nová konstrukce. Ta měla vyrůst nejprve předloni, pak loni. Tehdejší radnice na ni loni v červnu získala pravomocné stavební povolení, jenže do voleb nestihla vypsat soutěž na zhotovitele. Tendr se rozjel až letos v lednu.

„Snad se to letos konečně udělá. Doufám, že priorita to nebude do roku 2030,“ glosuje průtahy Benešová a odkazuje na zatékání do „nových“ garáží, které radnice taktéž chtěla vyřešit už loni.