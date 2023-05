Chytrý systém dopravy funguje naplno. Řidičům v Hradci neodpustí pokuty

Od 1. máje provoz naplno hlídá inteligentní dopravní systém (IDS), který se v Hradci budoval téměř dva roky. IDS hlídá a už i pokutuje jízdu na červenou, to samé platí i o povolené maximální rychlosti. Také však bleskově identifikuje případné nehody i kolony na křižovatkách, umožňuje rychlejší průjezd zpožděným linkám MHD, dá přednost spěchajícím záchranářům.

Většina řidičů by na všech důležitých výjezdech z města měla zaregistrovat zelenou vlnu. Novinkou je také noční režim, při kterém bude od 21 do 5 hodin na hlavních silnicích svítit zelená. Velín a mozek IDS je v budově dopravního podniku. Nejvíc se toho mění pro řidiče, kteří byli zvyklí na „svou“ zelenou vlnu.

Avšak největší nápor to přinese především úředníkům na odboru přestupků. Kamerám nic neunikne a zařídit spoustu nezbytných úkonů systém umí sám, ale každý prohřešek musí projít rukama zaměstnanců magistrátního odboru, který proto přijal čtyři nové pracovníky.

Obavy vzcházejí především z šestitýdenního testovacího provozu, při němž kamery na dvanácti místech po celém městě zaznamenaly obrovský počet přestupků. Zachytily jich totiž neuvěřitelných 26 tisíc.

„Když řidiči budou jezdit podle pravidel, žádný velký nápor se konat nebude. Každopádně připraveni jsme dobře, vždyť jsme na to měli celý rok,“ řekl vedoucí odboru přestupků Michal Srch.

Kde měří radary?

Úpravy se týkaly 34 křižovatek, měřicí radary visí na 12 místech. Lepší zprávou pro spěchající šoféry je, že všechny kamery nebudou fungovat současně, ale budou se různě střídat. Čidla, která se právě nezaměří na penalizační modul, budou užitečná pro sběr statistických dat a hlídání dopravní intenzity.

Průjezdy na červenou mají v hledáčku kamery v Okružní ulici a na Rašínově třídě. Úsekové měření rychlosti včetně pokutového módu už slouží v ulicích Koutníkově a Antonína Dvořáka, tedy od Vančurova náměstí až po velkou okružní křižovatku u ČKD. Dalších šest radarů měří okamžitou rychlost v ulicích Úprkově, Lhotecké, Zborovské a Pouchovské a na třídách Pražské a SNP.

„Inteligentní dopravní systém zpočátku vyvolával rozporuplné názory, ale už za dobu testování jsme mohli vidět, že na některých místech došlo k výraznému zklidnění dopravy a ta se zároveň stala plynulejší. Systém bude také nepostradatelným pomocníkem první pomoci při autonehodách, kamery budou moci rychleji detekovat místo s nehodou. Díky systému preferenčního průjezdu vozidel záchranných složek by se navíc k nehodě měli záchranáři dostat rychleji,“ vyjmenovala výhody systému primátorka Pavlína Springerová (HDK).

Podle ní se brzy bude diskutovat i o tom, kde peníze vybrané na pokutách skončí: „Líbilo by se mi, kdyby vybrané prostředky mohly být aspoň z velké části alokovány právě do problematiky dopravy, do silnic, do cyklostezek a podobně.“

Pokuty budou přísné

Pokuty za rychlost budou přísné. Při padesátce může systém s technickou odchylkou tolerovat překročení rychlosti maximálně o tři kilometry za hodinu, rychlost 54 kilometrů tedy bude už přestupek. Tolerance prý není možná.

„Nechal jsem si právníky ministerstva vnitra udělat rozbor, zda můžeme na padesátce nastavit zaznamenávání přestupků například až od rychlosti 60 kilometrů. Jedinou zákonnou tolerancí je prý ale technická odchylka měření. Zákon nemluví o žádné toleranci a výklad úředníků ministerstva vnitra je nekompromisní,“ uvedl náměstek primátorky pro oblast dopravy Miroslav Hloušek.

Investice za 330 milionů korun, v níž je započítán i šestiletý provoz a servis, nepřinese změnu jen řidičům. S méně příjemnou novinkou se musí smířit chodci, s tou lepší cestující v MHD. Na některých přechodech se rozsvítí zelená současně pro chodce i odbočující auta.

„Je to pro Hradec změna a bude chvíli trvat, než si zvykneme. Souběžná zelená se týká semaforů například u vily Aničky, dále na křižovatce ulic Střelecké a V Lipkách nebo na křižovatce Mileta,“ uvedl náměstek Hloušek (ODS).

Přednost pro záchranáře a MHD

Odbavovací systém, který komunikuje s IDS, již má polovina vozů MHD. Pokud vybavený autobus bude mít více než dvouminutové zpoždění, dostane co nejrychleji zelenou. Okamžitou přednost semafory dají záchranářům, jejichž vozy nejspíš už v blízké budoucnosti dostanou komunikační modul. Hradec může na nákup těchto jednotek hasičům a záchrance poslat dotaci 1,4 milionu korun.

Od IDS si Hradec slibuje také investici do budoucna. „Namísto nárazového sčítání budeme mít v Hradci k dispozici dopravní data nepřetržitě. Poté můžeme nejen vyhodnotit aktuální situaci, ale především lépe plánovat,“ řekl náměstek primátorky pro oblast rozvoje města Lukáš Řádek (TOP 09).