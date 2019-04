Marné dobývání vzalo Hradci šanci na druhé místo

Přesně to, co si fotbalisté Hradce Králové zvlášť v zápase s tímto soupeřem přáli asi nejméně, se stalo.

Ještě neuteklo ani deset minut zápasu se soupeřem, který v dosavadních 19 zápasech dostal jen 11 gólů, a už prohrávali.

Hosté z Varnsdorfu totiž navzdory své pověsti, že spoléhají hlavně na dobrou obranu, do zápasu vletěli a vyplatilo se jim to. Využili matný vstup domácích do utkání, předvedli několik povedených akcí a jedné z nich Kocourek využil ke vstřelení vedoucí branky.

Pro Hradec první inkasované na jaře, v úvodních třech, stejně jako v posledném podzimním, hradecká obrana neinkasovala. „Prvních dvacet minut bylo z naší strany čekání, než přijdeme na to, že hrajeme proti soupeři, který není náhodou tam, kde je,“ poznamenal kouč hradeckého mužstva.

Po inkasované brance sice Varnsdorf ještě chvíli hrozil, ale postupně se zápas proměnil v to, co se při podobném vývoji skóre čekalo. Zatímco domácí vytrvale útočili a snažili se přelstít obranu, v níž se většinou s výjimkou jediného pohybovali všichni hráči soupeře.

Vcelku se jim to dařilo s jednou výtkou a tou bylo zakončení. Co bylo platné, že se Vlkanova, Da Silva a další vcelku úspěšně probíjeli obranou soupeře, že střídají Zorvan, jenž velmi brzy musel nahradit zraněného Leibla, měl jen v prvních minutách pobytu na hřišti několik střeleckých pokusů a že Kvída po rohu trefil hlavou břevno. Všechno málo, gól ne a ne přijít.

„Byli jsme sice už agresivnější a odvážnější, ale ve finální fázi jsme nebyli kvalitní, navíc soupeř neustále hrozil,“ poznamenal hradecký kouč, pro kterého byla porážka právě s tímto týmem zvlášť bolestná, protože v tomto klubu více než pět let působil.

A podobně probíhal i druhý poločas. Hosté se dopředu vyloženě nehrnuli a nepohrdli žádnou příležitostí hru rozkouskovat. Na druhé straně jim k dobru nutno přičíst, že při protiútocích byli velmi šikovní. Podtrženo sečteno, Hradec měl problémy.

I proto, že hostující gólman Porcal zkušeně pochytal, co na něj prošlo, a když už ho 8 minut před koncem po rohu Djurdjević překonal, zastoupil jej na brankové čáře jeden z bránících spoluhráčů. Shodou okolností šlo o Kocourka, který v první půli gólem zápas rozhodl.

„Utkání také ukázalo, že fotbal se sice hraje nějakých 95 minut, ale můžete dělat cokoliv a gól nedáte. Musíme si z toho vzít poučení, máme deset kol do konce a myslím, že to bude ještě hodně zajímavé,“ uvedl Frťala..