Cyklisté stáje Elkov Author doma vládli a ve Francii byli vidět

Řeč je o tom nedávno skončeném, v němž si je do klubové kroniky přidali jednak na jarní domácí klasice a jednak ve Francii, kde byli výrazně vidět v tamním prestižním etapovém závodě.

Takže na úvod jen stručný výčet. Začněme v zahraničí, kde šestice borců hradeckého klubu závodila na etapách Okolo Normandie a v každé z jeho šesti částech dojel jeden z českých borců v elitní desítce. Ba co víc, František Sisr dvakrát vystoupil na stupně vítězů, když v páté a šesté etapě skončil třetí.

Pozadu nezůstala ani čtveřice, která v barvách hradecké stáje otevřela domácí silniční sezonu. Tam si pro nejcennější výsledek dojel Jakub Otruba, jenž ovládl jeden z nejprestižnějších domácích jednorázových závodů na trati mezi Velkou Bíteší a Brnem.

„S vítězstvím jsem moc spokojený. Byli jsme tady pouze ve čtyřech a i tak jsme byli v každém úniku,“ těšilo Otrubu po triumfu, jehož dosáhl i přesto, že věkově patří stále ještě do kategorie jezdců do 23 let.

Když už jsme u české jarní klasiky, která se mezi českými cyklisty těší velké prestiže, tak Elkov Author i v oslabené sestavě ukázal svoji současnou domácí dominanci. V závodě s více než čtyřicetiletou tradicí ovládli čtvrtý z posledních pěti ročníků, když pouze loni jim vítězství vzal Polák Paterski. Za podobné situace jako letos, kdy větší část týmu startovala v zahraničí na Bíteši, startovali spíše mladí borci.

Letošní zajímavý ročník přinesl na trati dlouhé přes 160 kilometrů rozhodující moment šest kilometrů před cílem, kdy osamocen zaútočil právě Otruba a rychle si vytvořil náskok dvaceti vteřin. Nakonec ho na cílové pásce ubránil. „V závěru jsem to zkusil, protože jsem cítil příležitost, a vyšlo to. I když byl náskok stále jen několik vteřin a bylo to až do cíle dost napjaté,“ popsal své pocity vítězný Otruba, který zároveň oblékl dres pro vedoucího závodníka českého poháru i vedoucího jezdce kategorie do 23 let.

A Francie? Tam se v nabité konkurenci o místa v elitní desítce pravidelně střídali právě Sisr s Kaňkovským, první si připsal čtyři takové zápisy, druhý o jeden méně. V celkovém pořadí pak skončil nejvýše Jan Bárta, jenž uzavřel druhou desítku výsledkové listiny.