Z Ruska může být na šampionát blíž. Zaujme kouče Říhu hbitý Hyka?

„Jsem rád, že hraju KHL,“ tvrdí Hyka. „Slyšel jsem, že je to krok zpátky, ale nemyslím si to.“

V Čeljabinsku nastupuje v elitním útoku. Hraje přesilovky i oslabení. Ve 43 startech pobral 30 bodů (15+15) a v týmové produktivitě je druhý. I přes mizerii Traktoru mu v kolonce +/- svítí kladná sedmička.

Tomáš Hyka (vpravo) v Čeljabinsku nastupuje v elitním útoku.

A velký bonus štace v KHL? Z Ruska vede podstatně snadnější trasa na mistrovství světa než ze zámořské farmy. „Jsem víc na očích,“ přikývne i Hyka. „Pan Říha se už byl podívat i na našem zápase v Moskvě.“

Teď si ho reprezentační trenér konečně může proklepnout také na ledě, Hyka ve čtvrtek s národním týmem rozehrál Švédské hry v duelu proti domácímu výběru (1:2).

Předchozí dva turnaje Euro Hockey Tour (EHT) vynechal. V listopadu utrpěl otřes mozku, v prosinci si natrhl přitahovač. Až ve čtvrtek ve Stockholmu rozšířil skupinku reprezentačních přeběhlíků, kteří před sezonou místo boje o flek v NHL kývli na jistotu v Rusku.

Jaškin, Šustr nebo Sedlák – Hykův parťák z Čeljabinsku – na EHT zaujali. Díky nim nemusí vypadat soupiska pro květnový šampionát úplně ztraceně i bez případných posil z NHL. Na turnaji ve Švédsku chtějí přesvědčit bek Šulák a právě Hyka, který toho v 26 letech už zvládl celkem dost.

Předloni na MS v Dánsku až do příletu Pastrňáka s Krejčím hrál v prvním útoku. Byl i v Paříži o rok dříve, v létě 2017 pak podepsal kontrakt s Vegas Golden Knights. V přípravě se stal historicky prvním střelcem nového týmu. I na farmě za Chicago Wolves si počínal slušně, leč za dvě sezony si připsal v NHL 27 startů. Nedostával úplně podřadné role. Ani v nich zcela nepropadal. Jenže nebodoval. Možná by ještě další příležitosti dostal po lednovém odvolání kouče Gallanta, ale to už byl dávno v Rusku.



„A jsem nadmíru spokojený,“ tvrdí. „Hřiště je větší, člověk má víc času. Hráči jsou techničtější, což mi svědčí asi víc.“

Hyka byl vždy nadaný bruslař, jen někdy bývá až zbrklý. Z dravce ale v Čeljabinsku vychovali lídra.

Hykovu proměnu mohli poznat i doma v Mladé Boleslavi, o jejímž zájmu se koncem lednového přestupního termínu šuškalo. „Možná s agentem někdo mluvil, ale já o ničem nevěděl,“ říká Hyka.



Extraliga by bývala dávala smysl. Šlapající Boleslav by posílila tým před play off, její odchovanec by se zase před přípravou na květnové MS udržel delší dobu v zápřahu.

Klubová šichta v Čeljabinsku mu nejspíš skončí už 27. února, sedm duelů před koncem základní části ztrácí Traktor na play off deset bodů. „Nemáme špatný tým, jen jsme nechytili začátek. A třeba se může stát velký zázrak,“ doufá Hyka.

Reprezentační kouč tomu nevěří. I proto stejně jako loni plánuje pro brzké odpadlíky koncem března start přípravy, která vyvrcholí ve Švýcarsku. „Kdybych byl v týmu, bylo by to skvělé,“ zasní se Hyka. „Loni se udělal úspěch, chyběl kousek k medaili. Věřím, že letos budeme hladovější.“