Já a NHL? Zájem eviduju, rozhodnou ale konkrétní nabídky, říká Furch

Když před třemi lety Furch zavrhl možnost jít do zámoří, omezovala ho smlouva v Omsku, ze které by se musel vykoupit za vlastní peníze. Také nechtěl nejlepší léta strávit na farmě a bez obalu přiznal, že by přišel o peníze.

Teď už k možnosti odejít do Ameriky není tak vyhraněný. Když má o téhle variantě mluvit, volí opatrnější slova. „Popravdě jsem o další sezoně ještě neuvažoval. Uvidíme, až začnou chodit konkrétní nabídky. Až bude něco na stole, tak se budu rozhodovat,“ říká Furch, momentálně gólman švédského Örebro.

Je pro vás inspirací cesta Pavla Francouze, který si místo v NHL úspěšně buduje?

Já jsem asi praktický člověk, takže není nic pro mě spekulovat co by kdyby. Opravdu se budu rozhodovat až ve chvíli, kdy budu mít nabídky na stole. Když bude jedna, tak nebudu mít nad čím přemýšlet. Když budou dvě, tak si to v hlavě porovnám a uvidím.

Nalomí člověka, že zájem ze zámoří neustává?

Jo, stoprocentně vás to potěší. V téhle sezoně mi asi pomohlo, že jsem odešel z Ruska do Švédska. Člověk dostane novou chuť. Jelikož se daří mně i týmu, tak jsem spokojený a mám svěžejší mysl. Když se předtím v Čerepovci pořád prohrávalo, tak do toho padáte a přemýšlíte nad blbostmi. Trefuje mě to, tak si to užívám.

Dá se říct, že jste hokejově na vrcholu?

Je to těžké porovnávat, když teď hraju jinou ligu. I v Omsku jsem prožil dobré sezony. Jsem spokojený, letošní rok řadím hodně vysoko. S věkem přicházejí zkušenosti, člověk může pilovat detaily: techniku, styly, zákroky.

Byl přechod do Švédska velkou změnou?

Změna to byla, hlavně na život. Örebro je oproti Čerepovci mnohem hezčí. Celkově se mi tam líbí. Jiný je i styl hokeje.

Na co jste si musel zvyknout nejvíc?

Hokejově mě nejvíc překvapila celková rychlost na trénincích i v zápase. V Rusku se hraje na krásu, Rusové mají rádi kličky a přihrávání do prázdné brány. Ve Švédsku je to přímočařejší, hodně se hraje před bránou. Rozdíl je také v tom, že ve Švédsku se trenér hodně zajímá, jak hru vidíme my hráči. Hodně diskutuje s celým týmem a všichni jsme zapojení do chodu. V Rusku se řekne, že to bude takhle a hotovo.

V Örebro máte hodně cizinců, jste jednolitý tým?

Ve Švédsku umí každý perfektně anglicky a i když nás je v týmu devět cizinců, což je oproti ostatním týmům hodně, tak není problém. Veškerá komunikace probíhá v angličtině, což pomáhá tomu, abychom nebyli vyčleňovaní kvůli jazyku. Parta je dobrá.

Jak jste na tom s angličtinou?

Piluju ji. I když si někdy přijdu trapně, protože lidi v Örebro mluví plynule jedna báseň. V Rusku mi moje znalost stačila. V mužstvu umím nejhůř anglicky, to se přiznám. Ale stačí to, nekoktám! Co potřebuju, o to si dokážu říct. Zlepšuje se to každým měsícem. Já jsem docela tichý člověk, takže moc slov nepotřebuju.

Máte norského gólmanského parťáka, Arntzena, který přišel také v létě. Bylo dopředu jasné, že budete jednička?

Šel jsem tam na pozici jedničky. Ale kdyby se mi nedařilo, asi bychom se střídali častěji. Jenže mi to jde, tak jsem v zápřahu, chytám toho až až. Daří se i týmu, na Örebro nad očekávání dobře, protože tam nikdy nebylo play off. Teď jsme pátí, takže jsme na dobré cestě.

A jak jste se po delší pauze těšil do nároďáku?

Jsem rád, že to v téhle sezoně do třetice vyšlo. Jsou tu jiní trenéři, ale je to pořád stejný nároďák. I když se změnilo logo.

Co na něj říkáte?

Byla to změna, ale nevidím v tom velký problém. Proč to tak řešit? Logo nezmění to, že hrajeme za reprezentaci.