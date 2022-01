Ruští hokejisté měli potíže při létání už dřív. Aktuálně jim od IIHF hrozí sankce

Rusové tvrdí, že jde o lži. Že naopak Češi předčasně slavili Nový rok, jeden z finských hráčů si v letadle pozvracel nohy a že kouč Zubov vůbec nekouřil.

Etická komise Mezinárodní hokejové federace teď bude zjišťovat, co se ve skutečnosti stalo. Jisté je, že sankce hrozí ruské reprezentaci, Češi mohou zůstat klidní.

„Když si vzpomenete, v roce 2018 Švéd Lias Andersson neunesl finálovou porážku a zahodil medaili do hlediště. Za to padla finanční pokuta,“ říká pro MF DNES viceprezident IIHF Petr Bříza. „V tomto případě nechci předbíhat, etická komise chce, aby integrita hokeje utrpěla co nejméně škod. Pokud shledá provinění a postoupí to disciplinární komisi, ta může navrhovat sankce. Většinou jde o ty finanční.“

Češi považují záležitost za uzavřenou, nechtějí rozdmýchávat další emoce, ostatně jejich verzi postupně potvrdili zástupci finské i slovenské reprezentace a švédská reportérka, tedy přímí svědci.

Kanadský web CBC dokonce citoval jistého cestujícího Eoina Kennyho. Podle jeho výpovědi jeden z členů ruského realizačního týmu přímo v letadle kouřil elektronickou cigaretu a nahlas si pouštěl rockovou muziku z telefonu. Na upozornění nereagoval.

Hlavní kouč dvacítky Karel Mlejnek se k incidentu vracet nechtěl, mluvčí Ondřej Kalát řekl: „Pokud bude potřeba, abychom podali IIHF vysvětlení a dodali podrobnosti, budeme stoprocentně k dispozici. Od začátku událost popisujeme zcela pravdivě tak, jak proběhla.“

Nejde o první ruský incident. V roce 2011 neodletěli juniorští šampioni domů, tým okolo současných hvězd NHL Tarasenka, Orlova, Kuzněcova a Panarina slavil tak mocně, že je v Buffalu odmítli pustit do letadla. Někdo sotva šel po svých, jiný v autobuse sahal řidičovi do řízení a spouštěl klakson. I tehdy Rusové tvrdili: „Není to fér, přeháníte, vše bylo pod kontrolou.“ V oficiálním vyjádření sborné stálo, že hokejisté neodletěli kvůli pozdnímu příchodu.

I někdejší čeští reprezentanti v Rusku zažili porušování pravidel. Místní si nevypínali telefony a na palubách letadel „na tajňačku“ kouřili. Brankář Dušan Salfický líčil, že jeho tehdejší kolegové z CSKA Moskva kvůli tomu jednou nedopatřením zapálili koš. „Byl z toho parádní poplach. Posádka se bála, že hoří letadlo,“ líčil kdysi spoluhráč a dalších Čech Jan Hejda.

Neopomněl ani případ, kdy pilot nechal řídit automat, odskočil si na záchod a propásl varovné hlášení o blížícím se boeingu: „Minuli jsme ho údajně asi o dvě stě metrů. Prozradili nám to radši až na konci sezony, aby se nikdo nebál.“

Naopak respektovaný trenér Vladimír Vůjtek podobné situace nezažil, v jeho klubech prý vždy každý dodržoval pořádek. Zároveň pro současné juniory dokázal najít jisté pochopení. „Těžko říct, měsíc trávili v nějaké bublině, v karanténách. A když se dostali mezi lidi, chování mohlo trochu vybočit. Nemuseli vydržet tři hodiny s rouškami na tváři celou dobu, ne každý se s tím srovná. Ale nevím, jak to bylo, každý říká něco jiného,“ podotkl Vůjtek v úterý.

Pravdu bude hledat nezávislé vyšetřování etické komise IIHF.