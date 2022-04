Odložené MS juniorů zná nový termín, Kanada vyhlíží nezapomenutelné léto

Poslední zápas se na mistrovství světa hráčů do 20 let odehrál 29. prosince. Kanada porazila Rakousko vysoko 11:2, tím však turnaj pro všechny zúčastněné celky skončil ještě ve skupinách. Už čtyři dny po startu.

Jednotlivé týmy se totiž předháněly v nahlašování koronavirových případů, které se nevyhnuly ani českému výběru. A tak vedení akce rozhodlo o anulování dosavadních výsledků a přeložení na letní termín.

Nyní už je jasné, kdy přesně se bude hrát. Edmonton původně hostil turnaje společně s Red Deerem, stotisícové město však nyní o pořadatelství přišlo. Hrát se tak bude pouze v Rogers Areně v hlavním městě provincie Alberta.

Red Deer ovšem strádat nebude, od 31. července do 6. srpna přivítá nejlepší národní výběry hráčů do 18 let v rámci Hlinka Gretzky Cupu. Prestižní mládežnický turnaj od roku 1997 hostilo Česko či Slovensko, v posledních letech se obě země o pořadatelství dělily.

Výjimkou byl jen rok 2018, kdy se akce uskutečnila právě v Red Deeru a v Edmontonu.

„Okolnosti jsou naprosto výjimečné, ale právě proto čeká kanadské hokejové fanoušky nezapomenutelné léto. Samozřejmě jsme byli smutní, že se juniorský šampionát nedohrál. Okamžitě jsme se začali soustředit na pořádání turnaje, který bude pro všechny bezpečný,“ sdělil Scott Smith, prezident kanadského hokejového svazu.

Odklad „dvacítek“ přišel českému týmu z výsledkového hlediska vhod. Před přerušením měl na kontě bod ze zápasu s Německem, prohru s Kanadou a kontumační porážku s Finskem. Navíc ztratil kvůli zranění beka Davida Jiříčka.

Na turnaji se mohou představit mimo jiné všichni hráči, kteří zasáhli už do loňské prosincové akce. Trenéři mohou nominovat tedy i hokejisty narozené v roce 2002. Mění se ovšem složení skupin, Česko si v „béčku“ zahraje proti Finsku, Lotyšsku, Slovensku a domácí Kanadě.

Paradoxní situace nastane v tom smyslu, že mistrovství světa přijde na řadu až po draftu NHL. Skauti jednotlivých celků tak budou mít složitější podmínky, juniorský šampionát totiž slouží jako výkladní skříň talentů, kteří mají šanci předvést se zástupcům zámořských celků.