Will zůstává v reprezentaci neporažený, oslavil první nulu

Will na úvodní akci Euro Hockey Tour vychytal dvě výhry a pustil jediný gól při čtvrtečním triumfu 3:1 nad Švédskem v Leksandu. V sobotu byl u vítězství 3:2 po samostatných nájezdech nad Finskem Marek Langhamer. „Je to o každém hráči v tom týmu, ať je to hráč nebo třetí gólman Karel Vejmelka, který nenastoupil,“ řekl Will.

„Tento turnaj jsme pomohli my klukům a příště to zase může být naopak. Tak to prostě je, že někdy pomůžou gólmani a někdy hráči. Jsem rád, že jsme vyhráli turnaj, vyhráli jsme tři zápasy, takže super,“ pochvaloval si sedmadvacetiletý odchovanec Plzně.

Will v úvodu utkání čelil náporu sborné. „My jsme to očekávali, byli jsme na to připravení a jsem rád, že jsme na to dobře zareagovali. To se může stát, že má tým dobrý pohyb a zamkne vás. Já jsem rád, že jsme se z toho dostali,“ uvedl Will.

V utkání čelili Češi celkem čtyřem oslabením ve třech proti pěti v celkovém součtu trvajících tři minuty a 19 vteřin. „To jsem asi ještě nezažil, na druhou stranu jsme to naprosto skvěle uhráli,“ pochvaloval si Will.

„Ani bych neřekl, že by tam měli nějakou naprostou gólovku. Dobře jsme úhlovali hokejkama. Když bylo potřeba, tak jsme ve správný okamžik skočili do střely. Klobouk dolů před klukama, jak to odbránili. Já jsme tam opravdu neměl žádnou těžší práci,“ prohlásil Will, který v únoru při debutu v národním týmu vychytal na Švédských hrách ve Stockholmu výhru nad Finskem 3:1.

Na čisté konto nemyslel. „Já se snažím soustředit pouze na moji hru, ale samozřejmě vím, jaké je skóre. Ale snažím se na to nedívat,“ prohlásil Will.

Češi dokázali turnaj Karjala vyhrát podruhé v historii a navázali na triumf z roku 2012. Podle Willa k tomu vedla řada faktorů.

„Dobrá příprava od trenérů, dobrá parta kluků, kteří byli soustředění každý trénink a každý zápas. Dneska třeba únava byla trošku víc znát, i přesto jsme odehráli výborný zápas. Byli jsme konzistentní celou dobu a nebyl tam v těch třech zápasech žádný výpadek,“ dodal Will.