Hokejisté na mládežnické olympiádě zdolali i USA, po obratu vyhráli v nájezdech

Čeští hokejisté do 16 let postoupili po velkém obratu v zápase proti USA do semifinále olympijských her mládeže v korejském Kangwonu z prvního místa ve skupině. Svěřenci Milana Razýma prohrávali s Američany už 1:4, ale nakonec zvítězili 6:5 po samostatných nájezdech, které rozhodl Václav Nedorost.