Borzecki se nakazil. Němečtí hokejoví junioři jsou jen v šestnácti

11:53

Německý útočník Jakub Borzecki přijde kvůli pozitivnímu testu na covid-19 o mistrovství světa hokejistů do 20 let v Edmontonu. Osmnáctiletý hráč juniorského týmu Salcburku musí zůstat v karanténě v až do 4. ledna, takže nemá šanci do turnaje zasáhnout. Kouč Tobias Abstreiter bude mít po problémech s koronavirovou nákazou na první dva duely s Finskem a Kanadou jen 14 hráčů v poli a dva brankáře.