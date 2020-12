Hokejová dvacítka v generálce na MS deklasovala Slovensko

Malíkovi, který začne turnaj jako jednička, kryl záda na lavičce Lukáš Pařík a mimo zápasovou soupisku zůstali z osmadvacetičlenného kádru vedle dalšího gólmana Jana Bednáře obránce Daniel Poizl a útočníci Matěj Toman a Ondřej Pšenička. Konečnou nominaci oznámí Mlejnek dnes a měl by z edmontonské „bubliny“ poslat domů jednoho beka a dva útočníky.

Skóre generálky otevřel v osmé minutě tečí střely Martina Haše od modré čáry Pavel Novák a v čase 14:17 zvýšil po ideální přihrávce Davida Vitoucha do odkryté branky Michal Teplý. Tříbrankový náskok získali čeští junioři 16 sekund před koncem úvodní části v přesilové hře, kdy kombinaci zakončil po asistenci Jaromíra Pytlíka z pravého kruhu Adam Raška.

Gólmana Šimona Latkóczyho, který ve 34. minutě nahradil Samuela Hlavaje, překonal 58 sekund před koncem druhého dějství Pytlík tečí střely Karla Klikorky od modré čáry.

MS hokejistů do 20 let 2021 v Edmontonu Příloha iDNES.cz

Ve 45. minutě zamířil po Raškově přihrávce do odkryté branky Michal Gut, který pak ještě v čase 57:14 při vyloučení Samuela Kňažka na pět minut a do konce utkání nabil na poslední branku Radku Mužíkovi. V závěru byl 16 sekund před koncem vyloučen na pět minut a do konce utkání za faul také Raška.

V dalším středečním přípravném duelu Kanada zdolala Rusko 1:0, už v úterý vyhrály Spojené státy americké nad Finskem 3:2 a stejným výsledkem zdolali Švýcaři nováčka Rakousko. Program původně plánovaných deseti zápasů se kvůli karanténě týmů Německa a Švédska po pozitivních testech na koronavirus pozměnil a zbyly jen čtyři.

Slovensko Slovensko : Česko Česko 0:6 (0:3, 0:1, 0:2) Góly:

07:40 Novák (Haš, Svozil)

14:17 Teplý (Vitouch)

19:44 Raška (Pytlík, Svozil)

39:02 Pytlík (Klikorka, Teplý)

44:57 Gut (Raška, Haš)

57:14 Mužík (Gut, Svozil) Sestavy:

Hlavaj (34. Latkóczy) – Mudrák, Golian, Stacha, Kňažko, Nemec, Petrovický, Turan, Bečár – Mrázik, Jellúš, Faith – Chromiak, Myklukha, Slafkovský – Mešár, Sojka, Turanský – Kolenič, Eliáš, Kašlík.

Malík (Pařík) – Kučeřík (A), Krutil, Svozil, Haš, Klikorka, Jiříček, Suhrada, Kubíček – Teplý, Myšák (C), Vitouch – Mužík, Pytlík, Přikryl – Raška, Gut, Novák – Koffer, Najman (A), Rychlovský – Beránek, Lang.