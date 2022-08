Kouč Kalous: Vstup do MS je fajn, před dalšími soupeři máme ale zdravý respekt

„Výsledkově je to zatím fajn. Máme body a víme, že jsme schopni odehrát vyrovnaný zápas s jakýmkoliv soupeřem za podmínek, že budeme mít pohyb celých 60 minut. Musíme bruslit a držet se herního plánu tak, aby byla šance na výsledek,“ uvedl Kalous v on-line rozhovoru s novináři.

U obou odehraných českých zápasů pochválil mladé hokejisty za to, že se dokázali prosadit v závěru. Proti Slovensku rozhodl o české výhře 5:4 v čase 58:10 Gabriel Szturc, proti Finsku poté dokázal v 53. minutě kapitán Jan Myšák vyrovnat na 3:3 a rychle odpovědět na předešlý gól Seveřanů.

„Stejně jako v prvním zápase jsme měli (proti Finsku) problém s vyloučeními, soupeř se na nás dotáhl a šel do vedení. Byli jsme ale schopni vstřelit branku a vyrovnat, což jsou pro kluky cenné věci. Jsme rádi, že kluci mohou tyhle zápasy hrát,“ podotkl spolupracovník hlavního kouče Radima Rulíka a vyzdvihl pracovitost týmu a jeho semknutost. „Je důležité, že všichni v kabině jsou pozitivní. Hokej je hra chyb a je cenné, že chtějí pomoct jeden druhému. Byli bychom rádi, kdyby to pokračovalo,“ přál si.

Dnes má český výběr v Kanadě volnější den, hráči mají dobrovolný trénink a věnují se regeneraci. Poté se začnou chystat na hvězdný domácí tým, který ve druhém zápase deklasoval Slovensko 11:1.

„Jestli nás to nevyděsilo? Víme, jaký tým tady má Kanada. Stejně jako jaký mají Fini, Švédi nebo Amerika. Jsou to top týmy, což všichni, kteří hokej sledují, ví. Většina jejich hráčů působí v dospělém hokeji. Na druhou stranu je to pro nás obrovská motivace, abychom byli schopni se jim vyrovnat. Kluci to vnímají pozitivně, nebojí se s nimi hrát. Respekt tam ale je, zdravý respekt. Víme, že musíme hrát 60 minut,“ řekl Kalous.

Stejně jako proti Finsku se Česko podle jeho slov bude snažit hrát dobře do obrany a zároveň se nebát útočit. „Nebát se forčekovat. Musíme střídat rytmus hry, ale zároveň si dávat pozor, abychom neotvírali prostor pro rychlý protiútok. Jsou to standardní věci, které po klucích chceme. Jdeme krok po kroku a kluci se snaží vše plnit, z čehož máme radost,“ uvedl Kalous.

Součástí české výpravy v Kanadě je i trenér seniorské reprezentace Kari Jalonen, který s Rulíkem a jeho asistenty úzce spolupracuje. „Přiletěl za námi sedmého. Byl za námi už ve Finsku na turnaji, kde s námi byl dva dny. Bavili jsme se hodně o propojení A týmu, dvacítky, osmnáctky. Je s námi na hotelu, účastní se všech utkání, dělá pro nás určitou zápasovou statistiku. Po utkáních se bavíme. Jsou to cenné poznatky a jsme rádi, že k tomu propojení došlo,“ řekl Kalous, který je zároveň sportovním manažerem všech mládežnických reprezentací.

S týmem je ale v Edmontonu i kouč osmnáctky Jakub Petr. „Myslím si, že poprvé v historii se i díky letnímu termínu (mistrovství) otevřela šance, že se mohli sejít zástupci všech hlavních kategorii. Říkají nám svoje poznatky a my si z toho bereme to, co považujeme za důležité,“ dodal Kalous.