ONLINE: Finsko - Česko. Druhé utkání na turnaji, dvacítka čelí favoritovi

Úvodní duel skupinové fáze se přitom pro Čechy nevyvíjel ideálně. Slováci dvakrát překonali brankáře Jana Bednáře a rychle vedli.

„Trochu jsme panikařili. Byl to pro nás první zápas v sezoně, někdo byl možná trochu nervózní. Špatně jsme posouvali puky z obranného pásma a nebyli tak důrazní. Poté jsme se zlepšili a byli za to odměněni,“ řekl kapitán Jan Myšák.

I díky jeho brance a asistenci národní tým otočil skóre na 4:2, v závěru se ale kvůli nedisciplinovanosti strachoval o výsledek. Rozhodující branku obstaral v čase 58:10 Gabriel Szturc.

„Zkusil jsem se natlačit do brány a vyšlo to. Jsem za to rád. Je to super pocit mít první tři body do tabulky,“ prohlásil osmnáctiletý útočník.

Na vítězný vstup do turnaje mohou čeští junioři navázat proti Finsku, které ve středu porazilo Lotyšsko hladce 6:1. Joakim Kemell se blýskl dvěma brankami i přihrávkami, Aatu Räty si připsal jeden gól a tři asistence.

Svěřenci kouče Rulíka mají se severským soupeřem poměrně nedávnou zkušenost. Oba celky se střetly před dvěma týdny v rámci přípravy na mistrovství světa. Češi nezachytili začátek a prohráli 4:6.