České hokejistky do 18 let jsou po devíti letech v semifinále mistrovství světa

České hokejistky do 18 let postoupily na mistrovství světa do semifinále a budou hrát o medaili, kterou přivezly naposledy před deseti lety. Ve čtvrtfinále turnaje ve švýcarském Zugu výběr trenéra Dušana Andrašovského porazil Švédsko 4:2, dva góly dala kapitánka Adéla Šapovalivová.