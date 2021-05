Respekt? Žádný! Osmnáctka si hlídá kanadské špiony a věří si

„Důrazně už jsem ho musel vykázat od naší šatny. Začínají kolem nás kroužit jejich špioni. A mají je všude. To jsou ty jejich fígle,“ vysvětlil ostřejší přístup Petr.



Nejžhavější kandidáti na zisk poháru pro mistra světa dávají vědět, že opravdový boj na turnaji právě začíná. Už za pár hodin vypukne play off.



Kanada - Česko čtvrtfinále MS hráčů do 18 let od 22 hodin

Kanadský hokej, to není jen nádherná podívaná na ledě. To jsou kromě jiného důmyslné sledovací taktiky, slovní šťouchance a zákulisní hry. „Hlavní nápor přijde přímo před zápasem, až se na zimáku budeme potkávat. Stejně se rozhodne na ledě a my už jsme je v minulosti dokázali porazit,“ tuší Petr.



Na hru na schovávanou s brunátnými Kanaďany přistoupil. Zachovává kamennou tvář pokerového hráče, snaží se mást tělem i mluvou, důkladně tají prostředky, jimiž chce soka srazit. „Nebojte, mám plán a dnes večer ho uvidíte.“



Jeho realizační tým dlouhodobě zkoumal hvězdy, taktiku, herní schéma i psychologické hry soupeře. Hráčům v posledních hodinách pečlivě dávkuje obsah detailní přípravy, posbírané informace i slabiny soupeře. „A když chtěl jet manažer Petr Studnička do Kanady během covidu, aby se na ně mrknul, nepustili ho do země. Takže jsme s tím začali první vlastně my,“ řekne v žertu.



Útočník hokejové reprezentace do 18 let Martin Ryšavý.

Večer před stěžejní bitvou celého šampionátu pumpoval do jinochů motivační formule, speciální byl i itinerář jednoho z nejdůležitějších předvečerů jejich hokejových kariér. Ale zvláštní je nejen pro mladíky. „Čeká mě jeden z nejtěžších dnů v mé trenérské kariéře. Složitý bude pro nás všechny a já se snažím na nejbližší budoucnost nahlížet pozitivně,“ poví, ačkoliv je na hráče v den D přísnější než kdykoliv jindy.



Není divu, když navíc jeho svěřenci v sobotu vybouchli 1:11 proti stejně starým Rusům, kteří udělali z jindy dobře připraveného mužstva obouchaného hadrového panáka. Pracně budované renomé z počátku turnaje bylo pryč. Což ostatně byla velmi naučná lekce pro kouče i jeho zdravým sebevědomím překypující hráče.

„Rusové působili jako dospělý mančaft. Dělali chytrá rozhodnutí a nám všude chyběl metr. Viděl jsem zápas znovu, pustil jsem si celé dvě třetiny a v půl třetí usnul s počítačem na břiše. Měl jsem bezesnou noc,“ líčil trudné hodiny po výprasku trenér Petr.

Se ztěžklými hlavami usínaly i klíčové opory mužstva. Probuzení bylo lepší než usínání. „Jedenáct gólů jsem fakt ještě nedostal. Šli jsme radši brzy spát, abychom se z té bídy ponaučili,“ dodal útočník Martin Ryšavý. „V hlavě toho bylo hodně. Ale drželi jsme se pořekadla: Buď jste slavní do půlnoci, nebo je to průšvih jen do půlnoci.“



Ráno vstávali s čistou hlavou, aby byl prostor na myšlenky k nejdůležitějšímu zápasu na mistrovství. Smutný historický debakl už raději nechali být. Noční zmar připomínaly jen titulky amerických novin.



Hráči i trenér už byli pozitivně naladění, jako by předchozí nepodařený den ani nebyl. „To je asi odměna za ty tři měsíce, jak jsme jim pořád mazali med kolem huby. Víte, někdy je i negativní reklama dobrou reklamou. Chtěli jsme o sobě dát vědět, tak se o nás všude píše. Plán se nám daří, jen by bylo fajn další pozitivní pokračování příběhu,“ přeje si trenér Ryšavého a spol.

Kudy tedy na Kanadu? Jak jít vzhůru k medailím? A jak si získat zpátky uznání světa?

Zastavením hvězd! Pinelliho, Wrighta, McTavishe. A teprve patnáctiletého megatalentu Bedarda, budoucí chlouby kanadského hokeje.



Nejspíš i návratem ke stylu, který se stal po většinu zápasů noční můrou pro Finy i Američany. „Jestli ode mě chcete slyšet, že se postavíme ve středním pásmu a budeme couvat a doufat, že to klapne, tak to nebude. Nastoupí dvacet totálně aktivních hráčů, kteří překvapí celý svět,“ věří trenér.



Pokud selžou, mají podle něj do budoucna návod na moderní hokej. „Třeba budeme za debily, když čtvrtfinále nevyjde s naší taktikou,“ prohodí Jakub Petr. Chce se zkrátka vyrovnat soupeři, zase rivala zaskočit.



I za pomoci vlastní sebedůvěry. Respekt? „Žádný nemáme. Víme, co od nich čekat. Když nastoupíme s respektem ke Kanadě, dopadneme stejně jako s Ruskem,“ uvědomuje si útočník Ryšavý.



Hráči plánují brousit led, vystupovat jako jeden muž. Být nepříjemní, padat do střel, nepustit hbité hokejové hračičky před vlastního brankáře. „Musíme nastoupit jako před Ruskem. Hráli jsme jako tým, nesmíme působit dojmem, že si jdeme jen zahrát hokej. Musíme ukázat soupeři, jak se to hraje,“ přidává přece jen recept Ryšavý.



Budou se snažit použít soupeřovy zbraně. Rozhodit soka, rychle k němu přistupovat, dohrávat. A někdy se s ním za doprovodu kousavých poznámek hašteřit. Jak je i Kanaďanům někdy vlastní.



„Máme sílu,“ míní Ryšavý. „Ukázali jsme ji už proti Finům, tam si stačilo pohlídat konec a dotáhnout ten dobrý zápas i výkon. Když to teď prodáme, můžeme si to čtvrtfinále uhrát.“



Mladíkům během turnaje pomohly cenné lekce. Vyzkoušeli si i obě strany spektra nálad. Byli za hrdiny i zoufalce. Šplhání na vrchol po strmé stěně ovšem nikdy nebývá bez útrap. Ví to i mužstvo.



„Jestli chceme něco vyhrát, naše cesta musí být těžká,“ uzavřel kouč Jakub Petr. Ukáže se až dnes večer, jak složitá práce to skutečně bude. Budou po půlnoci slavní, nebo odjedou s průšvihem? Do prvního buly však musejí vzdorovat i psychickému nátlaku a slídícím praktikám vynálezců této hry.