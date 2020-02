Říha po výhře nad Rusy kritizoval i chválil. Jsme ve špičce, tvrdí

„Ta nepřipravenost je v hlavách, zvedali jsme se a přebírali iniciativu až postupně. Nebylo to únavou! To už kluci musejí zná. Taky jsme dostali špatné góly po chybách, s tím nemůžeme být spokojení,“ hodnotil výhru nad Ruskem Říha. „Ale ve třetí třetině začali kluci poslouchat, dostali jiné pokyny a směřovali to na bránu.“



I díky tomu dokázali skóre třikrát srovnat a nakonec i díky skvělým nájezdům otočit. Furch vše pochytal, na české straně se prosadili Jakub Krejčík, Jan Kovář a Jakub Flek (Hyka neuspěl).

„Dneska byly nájezdy exkluzivní. Myslím si, že to kluci předvedli parádně,“ pochvaloval si Říha.



Pochvalu si vysloužil taky sparťanský obránce Jan Košťálek. Dal dva góly, navíc to byl on, kdo sekundu před koncem třetí třetiny srovnal na 3:3. Potvrdil tím formu z extraligy, kde je se čtrnácti góly spolu s kladenským Bradym Austinem nejlepším střelcem mezi obránci.

„Kvůli tomu přijel. My jsme se toho trošku obávali, ale předvedl velmi dobrý výkon na celém turnaji,“ potěšilo Říhu. „Košťálek byl jako střelec celý zápas, takže já bych k němu hráče postavil a počkal na něj, Rusové to ale neudělali, dobře pro nás. My jsme tam poslali to nejlepší, co jsme měli.“

Turnaj nad očekávání

Podobně ocenil i karlovarského nováčka Jakuba Fleka, střelce premiérové branky. „Je vidět, že i ve Varech dobře pracuje. Věří si a umí to. Je na tom výborně bruslařsky, fyzicky taky. Byl nováček bez nervů.“

Výborný Furch Trenér Miloš Říha o brankářích v reprezentaci, v níž vyzkoušel už Marka Langhamera, Šimona Hrubce a Romana Willa s Dominikem Furchem: „Máme výběr čtyř brankářů, kteří jsou jistotou. Jsou pokorní, chtějí na sobě pracovat, je na nich vidět, s jakým klidem situace řeší. Třeba Furch to v závěru naprosto suverénně vyřešil po naší chybě. To spíš byly chyby, které jsme udělali v obraně, než že by je udělal brankář.“

Celkově turnaj Říha hodnotí pozitivně. „Zase jsme odehráli dvě fantastická utkání. Se Švédy, s Finy, což bylo asi to nejlepší, co jsme odehráli v evropské tour. Ale poslední utkání bylo jako přes kopírák na minulém turnaji, na to se musíme zaměřit. Abychom turnaj dohráli do vítězného konce, mohli jsme to celkově vyhrát, mohli jsme být úspěšní,“ podotkl Říha.

Potěšilo ho, že velký počet omluvenek při skládání sestavy nakonec nehrál výraznou roli. „Bylo to výborné, možná nad očekávání. Myslím si, že všechny tři zápasy náš tým přesvědčil, že jsme ve špičce,“ dodal.