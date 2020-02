Nekritizujte Říhu kvůli mladým. Žádné nemáme, říká expert Pospíšil

Kritici namítají, že soupeři měli na třetí akci Euro Hockey Tour mladší výběry, takže výsledky nejsou relevantní a Říhova slova jsou spíše holedbáním.

„Ani já bych to neviděl tak optimisticky a řekl bych to jinak: špičce dokážeme konkurovat, když se to sejde. Ale je to pořád jen Euro Hockey Tour a světová špička je jinde. V absolutním poměru nemáme zdaleka tolik kvalitních hráčů. Hlavně těch rozdílových,“ říká televizní expert David Pospíšil.

Takže otázka kritiků zní: neměl by trenér Říha dávat tolik šancí mladým jako Rusové, Finové a Švédové?

Já vám tu otázku vrátím zpátky: A koho bysme tam z těch našich mladíků měli vzít? Aby byli konkurenceschopní Rusům, Švédům a Finům.

Jiná cesta než vzít i starší není?

Mládí není zásluha. Když bude ten kluk špičkový v extralize, tak se do nároďáku dostane. Nemáme mladých tolik, aby je mohl trenér opomíjet. Vždyť i jemu jde o to, aby se rozvíjel český hokej, a rád po něm sáhne. Ten kluk ale musí mít na mezinárodní úroveň, a ta je ještě o level výš než extraliga. Možná o level a půl.

Takže jde o utopistické řeči?

Podle mě jo. Vždyť ten trenér by byl přece sám proti sobě, kdyby tam nevzal nejlepší hráče. Bere zkušenost - to je jasný, vždyť i Švéd a Fin si tam vezme zkušené hráče a mistry světa. Rusové jsou v tomhle výjimka, ti to poskládali jako dříví v lese. Švéd a Fin ty zkušené obklopí mladými, ale teď mi je u nás ukažte.

Zeptám se jinak: není až příliš kladen důraz na výsledek? Nemělo by to být trochu víc zkoušení hráčů?

Nemůžeme hazardovat se jménem českého hokeje. Když budeme jezdit na Euro Hockey Tour a budeme neustále poslední, tak to nebude ideální. Nemůžeme si dovolit v očích Rusů, Švédů, Finů, Kanaďanů a Američanů, kteří to sledujou, aby si o nás říkali, že jsme výletníci a že u nás šel hokej do kelu. Ne, my také potřebujeme prokazovat výsledky. A hlavně: když jsou výsledky, tak je o sport zájem. Tohle je dvousečné.

Nemůžeme tedy akce typu Švédské hry brát jako přípravný turnaj?

Ano, je to přípravný turnaj, který by měl sloužit k ozkoušení co největšího počtu hráčů, aby trenér viděl, kdo se jak chová v určitých situacích, jestli je použitelný pro nároďák, protože spousta špičkových hráčů z extraligy na mezinárodní hokej, kde se hraje trochu jinak, nemá. Pak je spousta hokejistů, kteří jsou v extralize průměrní, obyčejní, ale v národním týmu jsou naprosto úžasní. Není to o tom hrát za každou cenu mladé. Podívejte na Rusy.

Jak to myslíte?

S dvacítkou byli na mistrovství světa druzí, na Švédské hry si z toho týmu vzali sedm hráčů, ale tahle kompletní lajna se tam vůbec neprosadila. Byli špatní. Trenér je nechal spolu, nedávali to, až je v posledním zápase proti nám nechal na lavičce. Svlíknul je a vůbec je tam nedával. A to byli druzí na mistrovství světa a myslím, že byli lepší než Kanada. Měli vyhrát. Přechod do dospělých je také složitý. A jak jsme na dvacítkách dopadli my?

Špatně.

Vidíte, takže je to složitější. Kdybychom tam měli hráče jako Rusové nebo Kanaďani, tak věřím tomu, že čtyři pět jich bude jezdit na každý turnaj, protože si to trenér může dovolit.

Jinými slovy tvrdíte, že nám nezbývá nic jiného, než kádr poskládat ze zkušených, střední generace a pár mladých?

Počet mladých v národním týmu dostatečný není, ale v rámci toho, co hokejový trh mezi mladými nabízí, je ten výběr tak úzký, že trenér musí přemýšlet, koho vzít. Nemá to jednoduché. Mladí se musí začít setsakra snažit. A ne říkat, že mladí jsou hráči ve třiadvaceti letech. V tomhle věku nejste mladí, ale střední generace, která je v mančaftu důležitá. A ne se tam učit. Mladí jsou Rusové v osmnácti nebo Švédové ve dvaceti.

U nás se bohužel vnímání věku posouvá, protože osmnáctileté nemáme vůbec.

Ano. A teď si to vemte: my jim říkáme mladí, protože se na nějakou úroveň vyhrají až ve třiadvaceti. Pro nás jsou pořád mladí, ale oni by na takové úrovni měli být ve dvaceti. V jednadvaceti nejpozději. To je ten problém. Pro nás jsou nadějní, ale oni by měli být v tomhle věku kompletní hotoví hráči. Tady se pořád brečí, že v extralize nedostávají příležitost mladí. Tak ať někoho přehrajou. Ať se ukážou. Když budou mít talent, tak trenér není blbej, ten to vidí. A ví, že když mu dá čuchnout a přijde progres, tak ho podrží. Ale když vidí, že to není ono, tak ho tam dávat nemůže. Tady se hraje o body, o peníze a o sestup. Mladý musí být přínosem stejně jako čtyřicetiletý. Trenér vyhodí úplně stejně čtyřicetiletého jako dvacetiletého.

Jsou výsledky důležité pro hráče a jejich sebevědomí?

Každá výhra je super, motivace a radost. Měl by to být motor pro další práci a zlepšování se. To má každý zakódované v hlavě jinak. Někoho to uspokojí, někoho motivuje, někomu je to jedno. Kus od kusu.