Zvrátili jsme to týmovostí, mám motivaci! zářil útočník Flek

První turnaj Euro Hockey Tour je pro Jakuba Fleka impulzem do budoucna. „Určitě si z turnaje odnesu řadu zkušeností. To, že jsem si to náramně užil. A motivaci do další práce. Jsem hlavně moc rád, že jsme vyhráli

A dodal: „Dokázali jsme zápas zvrátit týmovostí a tím, že jsme si do třetí třetiny řekli, že si za vítězstvím půjdeme za každou cenu.“

První reprezentační trefy se dočkal ve 20. minutě, kdy srovnal na 1:1. „Tomáš Hyka tam krásně počkal, až se ode mě odpoutá hráč. Já jsem de facto jenom nastavil hokejku. Je to o náhodě, zapadlo to přímo pod víko, takže super,“ popsal Flek.

Nemuselo však zůstat pouze u jednoho gólu. „Měl jsem hodně šancí. Mrzí mě hlavně ta ve třetí třetině, kdy jsem to za stavu 1:2 dostal krásně nabité mezi kruhy a trefil jsem posledního hráče před sebou. Šancí tam bylo na víc gólů,“ dodal Flek.

Na brankáře Igora Bobkova vyzrál znovu až v samostatných nájezdech. Přesnou ranou pod horní tyč ukončil zápas.

„Tam se přiznám, že jsem byl trošku nervózní, ale jel jsem s tím, že to ukončím, zvedneme ruce nad hlavu a pojedeme domů,“ konstatoval Flek.